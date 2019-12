Türk doktora seksi ortak

Salman Rüşdi’nin eski eşi Padma Lakshmi, kendisini Endometrioz hastalığının pençesinden kurtaran ABD’deki ünlü Türk jinekolog Tamer Seçkin’le vakıf kurdu.



Hürriyet'in haberine göre; “Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin eski eşi, ünlü gurme Padma Lakshmi, Endometrioz hastalığına yakalandıktan sonra doktor doktor dolaştığı halde bir türlü iyileşemedi. Ta ki, New York’taki Lenox Hill hastanesinin ünlü Türk jinekoloğu Tamer Seçkin tarafından ameliyat edilene kadar... 6 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Lakshmi, daha sonra Dr. Seçkin’le birlikte Endometrioz hastalığına karşı savaş açma kararı aldı ve Amerika Endometrioz Vakfı’nı kurdu.



Ünlüler baloda



Vakfın önceki gece düzenlenen balosuna New York sosyetesi büyük ilgi gösterdi. 300 davetlinin katılımı ile The Prince George Ballroom’da düzenlenen baloya Whoopi Goldberg, Helena Christensen, Monica Seles, Tina Brown, Andrew Saffir, Denise Rich ve Fareed Zakaria gibi ünlülerin yanı sıra çok sayıda top model katıldı.



Davetiyeler 400 dolar



Davetlilerin kişi başı 400 dolar ödeyerek katıldıkları baloda, bazı ünlülere ait hatıra eşyalar açık artırma ile satılarak vakfa gelir sağlandı. Dr. Seçkin, vakfın kuruluş öyküsünü şöyle anlattı: “Padma sosyete çevresini, bense bu hastalık üzerine bilgimi ve tecrübemi ortaya koyduk ve bu vakfı kurduk.”



Bir zamanların en ünlü top modellerinden Helena Christensen, kırmızı halıda gazetecilere poz verdikten sonra kokteyl sırasında dişini kırdı. Ünlü yıldız, bu yüzden balodan erken ayrıldı.