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Sağlık

Türk doktora, Amerikan Kalp Cerrahisi ödülü

Doç. Dr. Serdar Günaydın, 250 bilim adamı arasından öne çıkarak Amerikan Kalp Cerrahisi Ödülü’ne layık görüldü.

26 Şubat 2009 02:00

Doç. Dr. Serdar Günaydın, 250 bilim adamı arasından öne çıkarak Amerikan Kalp Cerrahisi Ödülü’ne layık görüldü.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Günaydın’a, "Amerikan Kalp Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü" verildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Doç. Günaydın, ödülünü California’da düzenlenen törenle aldı.

California Üniversitesi ve Amerikan Kalp Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından ABD’nin en önemli kalp cerrahlarından J.R. Utley adına verilen ödül için çeşitli ülkelerden 250 bilim adamı yarıştı. Serdar Günaydın, finale kalan 10 kişi arasından, kalp ameliyatlarında kullanılan ve kalp durdurulduğu zaman kalbin işini gören kalp-akciğer makinesine kaplama yapıp riskli hastaların ameliyattan zarar görmesini engelleyen buluşuyla ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Günaydın, bu ödülü kazanmanın kariyerinde çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

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