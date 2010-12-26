Türk doktor ilk defa pankreas tümörünü yakarak yok etti

T24 - Adana’da çalışan radyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Purbager, mikrodalga ablasyon yöntemiyle pankreastaki tümörü yakarak yok ettiğini açıkladı.

Adana’da özel bir hastanede görevli radyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Purbager karaciğer, akciğer ve böbrek tümörlerinin tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon yöntemini (elektron akımıyla tümörlerin yakılması) dünyada ilk kez pankreasta deneyerek, tümörü yok ettiğini açıkladı.

Pankreas kanserine yakalanan Ferhat Akgöllü (74) üzerinde mikrodalga ablasyon yöntemini deneyen Doç. Dr. Purbager, “İlk kez pankreastaki tümöre bu yöntemi uyguladık. Hastamıza 10’ar dakikalık 3 seansta yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Yöntem birçok kişiye umut olabilir” diye konuştu.



Lokal anestezi yapılıyor

Yöntemin az sayıda merkezde karaciğer, akciğer ve nadiren böbrek tümörlerinde, deneyimli radyologlar tarafından uygulandığını söyleyen Purbager, “Kanserli hastaların tümörlerinin tedavisinde cerrahi yöntem öncelikle uygulanan yöntem. Ancak tümörün yeri, organlarla ilişkisi ve hastanın durumu nedeniyle ameliyat edilemeyen kitlelerde mikrodalga sistemi ise yeni uygulamaya başlandı. Yöntemin başarısı daha yüksek” dedi. Purbager’in verdiği bilgilere göre operasyon ise şöyle yapılıyor: “Mikrodalga ablasyonda özel bir yöntemle elektrotlar tümörün içine yerleştiriliyor, akım verilmesiyle tümör yakılıyor. Bu işlem yapılırken hastanın tümörlü bölgesi lokal anesteziyle uyuşturuluyor.”



‘Cerrahiyle eşdeğer değil’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Demir ise pankres kanserinin en erken evrede yakalanıp tamamına yakının çıkarılması halinde dahi, 2 yıl içinde yüzde 60 oranında nüksetme riskinin bulunduğunu belirterek “Pankreas kanserinde altın standart, cerrahi tedavi. Ameliyatla pankreasın tamamına yakını ve lenf bezleri çıkarılır. Radyofrekans yöntemi pankreas tümörlerinde önerilen bir yöntem değil. Hiçbir zaman da cerrahiyle eşdeğer olamaz. Lokal bir tedavi yöntemi. Ancak çok seçilmiş vakalarda uygulanabilir” diye konuştu.