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Yaşam

Türk doktor, en önemliler listesinde

Türk Profesör Murat Günel'in keşfi, dünyanın en önemli 10 bilimsel gelişmesi arasında yer aldı.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Türk Profesör Murat Günel'in keşfi, dünyanın en önemli 10 bilimsel gelişmesi arasında yer aldı.


ABD’deki Yale Üniversitesi’nde Beyin Cerrahisi Damar Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Beyin Genetiği Programı Direktörü olan Prof. Murat Günel, dünyaca ünlü bilim dergisi Science’ın ‘2010’un en önemli 10 buluşu’ listesine girdi. 15 yıldır beyin kanamasına yol açan genler üzerine araştırma yapan Günel, 2009’da bu genleri bulmayı başarmıştı. 2010’un en önemli buluşları arasına giren araştırmasıysa beyin gelişim bozukluğuna yol açan genin keşfi oldu.


Bu çalışmayla bilim insanları hatalı DNA’dan kaynaklandığını bildikleri fakat onun ötesinde bilgi sahibi olmadıkları bir düzine hastalığa tanı koymuş oldu. Böylece beyin gelişim bozukluğu, çok düşük kolesterol seviyesi veya doğuştan yüz deformiteleri gibi hastalıklara karşı araştırma ve tedavi yöntemleri bulunmasının önü açıldı. Prof. Murat Günel’in çalışması bu yönleriyle bilim dünyasında büyük saygı uyandırdı.


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