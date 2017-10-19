Türk doktor 'Burun Okulu'nu yurt dışına taşıdı

Buse ÖZEL - Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen ve son 2 yıldır uluslararası katılımla yapılan \"Burun Okulu\" isimli canlı cerrahi toplantıları yurtdışına açıldı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Süreyya Şeneldir tarafından kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kulak burun boğaz ve plastik cerrahi uzmanının eğitim aldığı \"Burun Okulu\" Ukrayna\'nın Odessa kentindeki Odessa Tıp Fakültesi\'nden gelen teklif üzerine Ukrayna\'da da eğitim verecek. Yarın başlayacak olan eğitime Avrupa\'dan 200 kadar doktorun katılması bekleniyor.

\"ULUSLARARASI HALE GELDİ\"

Burun Okulu\'nun yurt dışına da açılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Op. Dr. Şeneldir şunları söyledi, \"Ben bu burun okulunu kurduğum zaman, yaklaşık 10 meslektaşımızla birlikte ilk toplantıyı yaptık ve onlara canlı cerrahi yaptık. Tekniklerimi ve bildiğim her şeyi paylaştım. Daha sonra yıllar içerisinde bu toplantı geleneksel hale geldi. Son 2 yıldır bu toplantıyı İstanbul\'da uluslararası boyutta yapıyoruz. 150-200 meslektaşımızın katılımıyla olan büyük bir organizasyon halini aldı. Benim için gerçekten sevindirici olan haber de; bu toplantının yurtdışında da takdir görüp, davetler alması oldu. Bu bağlamda ilk olarak Ukrayna\'daki Odessa Tıp Fakültesi\'nde burun okulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ukrayna\'da olan ve oraya gelen cerrahlarla bu toplantıyı yapacağız.\"

\"TÜRK TIBBI BİLGİLERİNİ YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR\"

Odessa Tıp Fakültesi\'nde gerçekleştirilecek olan toplantıda Ukrayna\'da olan ve diğer ülkelerden gelen cerrahlara bu toplantıyı yapacaklarını belirten Op. Dr. Şeneldir, sözlerine şöyle devam etti:

\"Toplantıya katılan meslektaşlarımıza 2 tane canlı cerrahi yapacağız. Buradaki videolarımdan, sunumlarımdan, deneyimlerimden paylaşacağımız yoğun bir toplantı olacak. Katılan meslektaşlarımız interaktif bir şekilde sorular soracaklar. Ayrıca tüm gün boyunca ameliyat vaktinde de interaktif sunumlar olacak, videolar göstereceğim. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan nasıl daha iyi sonuçlar alınabileceğine dair bilgilendirme yapacağız. Buradaki bilgi ve deneyimlerimizi yurt dışına ihraç ettiğimizi hissediyorum. Bu da Türk tıbbının geldiği nokta açısından bence çok önemli.\"

2 BİNE YAKIN DOKTOR EĞİTİM ALDI

Odessa\'da 14\'üncü Burun Okulu toplantısını yapacaklarını söyleyen Op. Dr. Şeneldir bugüne kadar 2 bine yakın doktorun eğitim aldığını belirtti ve 200 kişinin katılacağı toplantının, katılımcı sayısı açısından da önemli olduğunu açıkladı. Burun Okulu\'nun önümüzdeki yıl gerçek anlamda okul kimliğine de kavuşacağını açıklayan Op. Dr. Şeneldir, \"Seneye yapılacak toplantımızda sadece canlı cerrahi, sunumlar olmayacak, ek olarak kadavra üzerinde meslektaşlarımıza ameliyat tekniklerini gösterme fırsatımız da olacak. 20 tane meslektaşımıza kadavralar üzerinde teknikleri gösterme fırsatı yakalayacağım. Bunun yanı sıra yurtdışından gelen meslektaşlarımızla 1 hafta yoğun bir şekilde eğitim gerçekleştireceğiz. Katılımcı meslektaşlarımızla hasta muayene, hastane, ameliyathane konusunda bilgi ve deneyimlerimizi aktaracağız. Bununla birlikte çok yakında burun estetiğinin cerrahi teknikleri ile ilgili bir kitabımız çıkacak\" dedi.

YAZILIM PROGRAMI GELİŞTİRİLDİ

Op. Dr. Şeneldir, Burun Okulu toplantılarının yanı sıra burun estetiği yapan doktorlara özel bir yazılım geliştirdiklerini de açıkladı. Yazılım sayesinde doktorların hastalarını çok daha kolay takip edebileceğini belirten Dr. Şeneldir, \"Android ve IOS yazılım marketlerinden indirilebilen bu uygulama tamamen doktorlara yönelik bir uygulama. Doktorlar hasta kayıt ve takiplerini bu program üzerinden yapabiliyorlar. Rhinosmart ismi verilen program da Burun Okulu\'nun bir faaliyeti olarak not edilebilir\" dedi.

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