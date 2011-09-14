-Türk dizisine İsrailli ilgisi TEL AVİV/REHOVOT (A.A) - 14.09.2011 - Arap ülkelerini kasıp kavuran Türk dizileri tutkunları arasına İsrail de katıldı. İsrail'in en yaygın seyirci kitlesine sahip dizi kanallarından Viva, iki kanalında birden ilk kez bir Türk dizisini yayına koydu. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Sedef Avcı'nın oynadığı "Menekse ve Halil", yayınladığı ilk bölümünün ardından büyük bir hayran kitlesi yaratırken, Viva, "Bunu yeni Türk dizileri izleyecek" diyor. İsrail'deki Dori Medya Grubu'nun dizi kanalları Viva ve Viva Platina, iki hafta kadar önce "Menekşe ve Halil"i yayınlamaya başladı. İbranice alt yazılı olarak Türkçe yayımlanan dizi, haftada beş gün süreyle akşamın en çok izlendiği prime-time saatinde gösteriliyor. İkinci Viva kanalı ise diziyi bir kaç bölüm üst üste tekrarlıyor. Dori Medya Grubu'nın TV kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leora Nir, AA muhabirine, "Gümüş'ün adını duyduktan sonra Türk dizilerine bakmaya başladım. Görüşmeler yaptık. Menekşe ve Halil'in 3 bölümünü izledim, yardımcılarım tamamını seyretti ve böylece satın alıp yayınlama kararı verdik" dedi. Nir, 3 hafta kadar önce kanalda Türk dizisi yayınlamaya başlayacaklarını açıkladıklarında, internet sayfalarında dizilerle ilgili forumda olumsuz seslerin yükseldiğini de saklamadı. Leora Nir, "Ama dizi yayınlanır yayınlanmaz, herkesin fikri değişti. Daha ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesi yarattı. Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'u çok sevdi. Rating oranlarını veremiyoruz ama şu anda en fazla izlenen dizi Menekşe ve Halil" dedi.