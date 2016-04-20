Türk dizisinden uyarlanan Game of Silence ABD'de reyting rekoru kırıyor

Türk dizisi Suskunlar’ın senaryosundan uyarlanan Game Of Silence, ABD’de yayınlandığı ilk gün büyük bir başarı elde etti. Dizinin ilk bölümünü 6,5 milyon kişi izledi.

Medyafaresi'nde yer alan habere göre, yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı ve yayınlandığı dönemde hem ekranda hem sosyal medyada bir fenomene dönüşen Suskunlar, Amerikan kanalı NBC’nin Salı gecesi reyting listesinde hem total, hem AB’de birinci olmasını sağladı. Game Of Silence’ın ilk bölümünü 6,5 milyon kişi izledi.

ABD'deki ilk Türk dizisi

Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Suskunlar gibi yapımları onlarca ülkede yayınlanan TIMS Productions’un bu kez bir dizisi uyarlanarak ABD’de gösterilmiş oldu. Türkiye, dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında olmakla birlikte format hakları satılıp İngilizce uyarlaması ABD’de yayına giren ilk Türk dizisi Suskunlar oldu.