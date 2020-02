Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Suudi Arabistan merkezli MBC kanalının Türk dizilerinin yayından kaldırılması kararına ilişkin olarak, "Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik karar, Türkiye'nin 'yumuşak gücü'ne darbe vurdu" yorumunda bulundu. Tezel, "Türkiye'nin şu an en önemli yumuşak gücü başta Arap ülkeleri olmak yüzlerce ülkede yayınlanan dizilerimiz. MBC'nin aldığı karar, Türkiye ekonomisini, turizmini -diziler sayesinde Arap turistler arttı- ve en önemlisi ülkemizin Ortadoğu'da artan gücünü ve popülaritesini etkileyecek bir gelişme" dedi.

Tezel'in, "Türkiye'nin yumuşak gücüne darbe" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2018) yazısı şöyle:

Suudi Arabistan merkezli ve Arap dünyasının en çok izlenen kanalı olarak bilinen MBC, bünyesindeki 11 kanala talimat göndererek Türk dizilerinin yayından kaldırılmasını istedi.

Bu karardan etkilenen altı dizi olduğu bildirildi.

Bu kararın neden veya kim tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermeyen MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, "MBC de dahil olmak üzere, birçok Arap ülkesinde, Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Bu sadece dizi sektörümüzü ilgilendirmeyecek çok önemli bir gelişme. Diziler, Türkiye'nin 'softpower'ı yani 'yumuşak gücü'.

Uluslararası ilişkiler teorisyeni Joseph Nye tarafından kullanılan 'yumuşak güç' terimi, 'Bir devletin, diğer bir devlet üzerinde güç veya zor kullanmadan, bu devlete istediğini yaptırabilme yeterliği' olarak açıklanmaktadır. 'Yumuşak güç' kavramı sadece zayıf devletlere has bir kavram değil.

Örneğin ABD için 'yumuşak güç' Hollywood, medya, spor, kültür vs. Türkiye'nin şu an en önemli yumuşak gücü ise başta Arap ülkeleri olmak yüzlerce ülkede yayınlanan dizilerimiz.

Rahatsız oldular

MBC'nin aldığı karar, Türkiye ekonomisini, turizmini -diziler sayesinde Arap turistler arttı- ve en önemlisi ülkemizin Ortadoğu'da artan gücünü ve popülaritesini etkileyecek bir gelişme.

Kararın neden ve kim tarafından alındığı bilgisinin verilmemesi ise önemli bir ayrıntı!

Demek ki, Türkiye'nin Ortadoğu'ya etkisinden ve Araplar'ın ülkemize olan ilgisinden rahatsız olanlar var! Bu, ABD direktifiyle alınmış bir karar olabilir! Hükümet bu gelişmeye mutlaka el atmalı!