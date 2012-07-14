'Türk dizileri yayından kaldırılmalı'

Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin liderinin eşi Zarulia ülkedeki Türk dizilerine karşı savaş açtı. Zarulia her fırsatta Türk dizilerinin yayından kaldırılması gerektiğini söylüyor.

Yunanistan’da son seçimlerde parlamentoya girmeyi başaran aşırın sağcı Altın Şafak Partisi’nin lideri Nikos Mihaloliakos’tan sonra eşi Eleni Zarulia da Türk dizilerini hedef aldı.

Her fırsatta Yunan televizyonlarında gösterilen Türk dizilerin yayından kaldırılması gerektiğini söyleyen Mihaloliakos’un eşi bir gazeteye verdiği röportajda , ekranlarda çok fazla Türk dizisi olduğunu söyledi.

Zarulia şöyle konuştu: “Evde oturduğumda neden Türk dizilerini izlemek zorunda olduğumu anlamıyorum. Ben bir Türk değilim. Yunan oyuncuların işlerine mal olan bu diziler kaldırılmalı.”

Vatan gazetesinin haberine göre Zarulia, yaptığı seksi programlarla tanınan sunucu Eleni Menegaki’yi de topa tutarak, “O kadın niçin o kadar para kazanıyor anlamıyorum. Onun aldığı parayı ülkemiz için canlarını vermeye hazır olan askerlere harcayabiliriz” diye konuştu.