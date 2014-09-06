Türk dizileri Latin Amerika’da

Daha önce Arap televizyonlarında gösterilen ve büyük ilgi toplayan Türk dizileri, şimdi de Latin Amerika’da yayımlanmaya başlandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ‘Binbir Gece’ dizisinin karakterlerini bilmeyenler sohbetlerden dışlanabilir.

Şili'de yaşıyorsanız ve Onur'la Şehrazat'ı bilmiyorsanız, sohbetlerden dışlanabilirsiniz.

Onlar, siyasetçi ya da modacı değiller. Aslında onlar yok. Şili pazarında devrim etkisi yapan ve televizyon sektörünü dönüştürmek üzere olan "Binbir Gece" dizisinin karakterleri.

Dizi, oğlu lösemi hastası olan mimar Şehrazat'ın öyküsünü anlatıyor. Şehrazat oğlunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için patronu Onur'la yatmayı kabul eder. Sonra birbirlerine aşık olurlar.

Kanal D'de 2006-2009 yılları arasında yayımlanan dizi büyük başarı elde etti. Dizi, şimdi Şili'de televizyonun en çok izlendiği saatlerin reyting birincisi ve rakipleriyle arasında büyük bir fark var. Son altı ay içinde altı Latin Amerika kanalının, program satın almak için Kanal D ile görüşme yaptığı belirtiliyor.

Şili'nin en büyük televizyon kanallarından birinin program müdürü olan Patricio Hernandez, BBC Mundo'ya, diziyi uluslararası piyasada görüp çok beğendiğini ve icra kuruluna önerdiğini belirterek "Bir Türk dizisinin Şili pazarında tutmasının zor olduğunu söylediler ve fikri reddettiler“ dedi.

Diziyi bir yıl sonra başka bir kanal; Mega satın aldı.

Şimdi Mega'nın Genel Müdürü olan Hernandez, "Reytinglerimiz çok düşüktü. Bir an önce yükseltmemiz gerekiyordu" diyor ve kanalın dış içerik müdürüyle akıllarına Türk dizisinin geldiğini söylüyor.

'Dört ana kanalda Türk dizisi'

"Mart'ta elimizde İspanyolca seslendirilen iki bölüm vardı ve yayınladık" diyen Hernandez, diziyle birlikte beş ay içinde reytinglerinin iki katına çıktığını belirtiyor.

Kanal D'nin Uluslararası Satış Sorumlusu Kerim Emrah Turna, son üç ay içinde Şili kanallarına altı program sattıklarını ve dört anlaşmanın da sonuçlanma aşamasına geldiğini söylüyor. Bu Şili'deki dört ana kanalda da Türk dizilerinin gösterilmesi anlamına geliyor.

Turna, Binbir Gece'nin başarısının ardından Uruguay, Ekvador, Arjantin, Meksika, Puerto Rico ve Kolombiya kanallarının da kendileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtiyor ve "Tüm bunlar son altı ay içinde oldu" diyor.

Dizi müptelası bir öğretmen olan Claudia Carrasco ise şöyle konuşuyor:

"İzlemeye başladım, sık gösterilen bir dizi değildi. Bağlanmak istemiyordum. Ama sonunda bağlandım. Bu dizi yavaş ama çok güzel. Şili dizelerinde çok şiddet var. İnsanlar artık bunlardan usandı. Artık biraz daha hafif, biraz daha romantik bir şeyler istiyorlar. Gece on-buçuk'ta televizyonu açıp, bitap düşmek istemiyorlar."