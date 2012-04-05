‘Türk dizileri kadınları yoldan çıkarıyor’

Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) boşanma davalarında görülen artışın faturasını Türk dizilerine kesti. Devletin emirliklerinden Resü’l-Hayme’de son yıllarda boşanma oranları rekor bir seviyeye ulaştı. Artışla beraber alarma geçen yetkililer, boşanmalara Türk dizilerinin neden olduğunu savunuyor.



Milliyet'in haberine göre, Resü’l-Hayme mahkemesinin Reform ve Aile Rehberlik Servisi’nin başındaki Jassim El-Maki, Türk dizilerinin çiftler arasında görüş ayrılıkları yarattığını, kendilerine gelen şikayetlerin bu dizileri izleyen kadınların evliliklerini ihmal ettikleri yönünde yoğunlaştığını söyledi. Maki, bu dizilerin Körfez’deki Arap devletlerinin gelenekleri ve kültürü ile uyuşmadığını ve yanlış mesajlar verdiğini dile getirdi. Dubai Mahkemeleri’nin Aile Rehberlik Bölümü danışmanı Vedad Lutah da sorun yaşayan çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını açıkladı. Dubai Mahkemeleri’nden Doktor Abdül Aziz el Hammadi, her gün en az 20 aile anlaşmazlığı vakası ile karşılaştklarını belirtti.

Evlilik Fonu adlı araştırma şirketinin ülkede yaptığı bir anket sonucunda, 40 yaşında boşananların çoğunluğunun 15 ila 29 yaş arasında evlendikleri, boşananların yüzde 71’inin anne ve ev kadını olduğu, yüzde 70’inin de kendi ayakları üzerinde durabilecek maddi güce sahip olmadığı görüldü. Ankete katılan erkeklerin yüzde 30’u, eşlerinin maddi taleplerini karşılayamadıkları, kadınların yüzde 64’ü ise eşleri kendilerini ihmal ettiği için boşandıklarını söyledi. Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 46’sı ilişkilerini dış etkenler yüzünden bitirdiklerini dile getirdi.



Geçtiğimiz hafta, Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Gulf News, Arap dünyasında Türk dizilerine artan talebi kaleme almış, eskiden saat başına 600-700 dolar ödenen Türk dizilerinin bugün saatinin 30 bin dolardan satıldığını yazmıştı.