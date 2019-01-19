"Türk dizileri hiçbir diplomatik çabanın başaramayacağını başardı"

Katar’daki Northwestern Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Miriam Berg, Türk dizilerinin hayran sayfalarından ulaştığı, 18-50 yaş arası 300 kişiyle internet üzerinden anket yaptı. Berg, "Türk televizyon kanallarının internet sitelerine giderek dizileri Türkçe takip" dedi. Dizilerin Türk kültürüne karşı aşinalık yarattığını söyleyen Berg, "Öyle bir aşinalık yarattı ki hiçbir diplomatik çaba bunu başaramazdı" dedi.

Berg, “Araplar hâlâ Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahip. Aslına bakarsanız düşünceleri olumludan, çok olumluya döndü. Öyle ki Türk dizilerine yasağın adaletsiz olduğunu, eğlenceyle siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorlar" ifadesini kullandı.

Alman araştırmacıya göre çalışmasının sonuçları Türk televizyonları için de çok büyük bir fırsatı ortaya koyuyor:

“Türk televizyonları için, dizilerini Arapça dublaj ya da altyazıyla yayınlayabilecekleri çok büyük bir internet pazarı var. Pek çok Arap ülkesiyle ilişkiler hâlâ soğuk, bu da Türkiye’nin son 10 yılda büyük bir başarıyla oluşturduğu yumuşak gücün kaynaklarını azaltıyor. Türkiye bu büyük talebi değerlendirmeli.”

"Aşk evliliğini seviyorlar"

Bir önceki araştırmasında da Katarlı üniversite öğrencilerine “Türk dizileri sizi neden bu kadar çekiyor?” sorusunu yönelten Berg, aldığı yanıtları şöyle değerlendirdi:

“Araplar özellikle dizilerdeki aşk evliliği kavramını çok seviyor. Ayrıca modernlik ve muhafazakârlık arasındaki denge onları etkiliyor. Modern liberal ve Müslüman bir ülke fikri onları cezbediyor.”