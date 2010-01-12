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'Türk dizileri hayat tarzımız'

Lübnan Başbakanı Hariri:'Zamanım olsa Türk dizilerini ben bile izlerim'

12 Ocak 2010 02:00

T24- Beş yıl önce bombalı bir saldırıyla hayatını kaybeden Refik Hariri’nin oğlu Lübnan Başbakanı Saad Hariri,Türkiye 'yi ilgilendiren kritik mesajlar verdi.Ortadoğu'da da izlenen Türk dizileriyle ilgili de açıklama yapan Harriri' Türk dizileri Ortadoğu'da fenomen oldu' dedi.

Harriri, Hürriyet Gazetesi'nden Metehan Demir'e verdiği röportajda: 'Türkiye bizim gerçek dostumuzdur' dedi.


Türk diziler fenomen oldu

“Türk dizileri Ortadoğu’da fenomen haline geldi. Size inanamayacağınız bir olay anlatmak istiyorum. Geçen Ramazan’da babamın geleneğinin devamı olarak iftarda her zaman olduğu gibi yetim çocukları ağırlıyordum.Yemekte Ramazan eğlencelerini ve dini programları düşünerek, neler yaptıklarını sordum. Hepsi Muhannad and Nur (Gümüş) dizisini izlediklerini söyledi. Bunun üzerine diziyi yayınlayan MBC kanalının sahibine rica ederek başrol oyuncularını bu yetimlerin kaldığı Beyrut’taki kimsesizler yurduna davet ettim. Benim, kız ve erkek kardeşlerimin çocukları sürekli bu dizileri izliyorlar. Diziler neredeyse yaşam tarzı gibi oldu. Vaktim olsa meraktan ben bile izlerim.

Ben ikinci yolu seçtim

2005 yılı Şubat’ında babamın ölümüne yol açan saldırının faillerinin bulunmasına yönelik iki yolum vardı. Biri kolay yol olan intikam, ikincisi zor ve uzun yol olan adalete güvenmek. Ben babamın anısına ikincisini yaptım ve halkım adına intikamı seçmedim. Yoksa bugün her şey çok daha farklı ve kötü durumda olabilirdi. Bu yıl mahkemeden ve araştırma komisyonundan bir sonuç bekliyorum.

Lübnan Başbakanı olarak hırslarım ve duygularımın esiri olmadan halkım için sakin olmalı ve doğrusunu yapmalıyım. Bizim için babam da olsa böyle yapardı. Bizim için en doğrusu Suriye ile karşılıklı saygı ve medeni bazda ilişkileri artık olabildiğince geliştirmek. Bu katliamın sorumlularının gelişen ilişkilerimiz paralelinde Suriye’nin de desteği ve yardımıyla en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Şam’a ziyaretim karşılıklı diyaloğu açmak adına çok önemliydi.

Böyle dostlar az bulunur

Zor zamanlarda insanların ve ülkelerin kendine gerçeği söyleyen, doğru yolu gösteren dostları az bulunur. Türkiye’nin bize yaptığı budur, gerçek dostluktur. İran ile dengeleyici rolü, İsrail-Suriye görüşmelerindeki konumu, Gazze’de ve Lübnan’daki Hizbullah varlığına yönelik tehditkâr çıkışları nedeniyle İsrail’e ‘dur’ demesi ve Suriye ile yakın ilişkilerini kullanarak, Şam’la ilişkilerimizin normalleştirilmesine katkısı Türkiye’nin hep bu duruşunun uzantısıdır. Ayrıca bize çok çalışkan bir büyükelçi gönderdiler.” 

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