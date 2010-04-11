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Kültür-Sanat

Türk dizileri Dubai'de yarışacak

Orta Doğu'da popüler Türk televizyon dizileri ve dizilerde rol alan sanatçılara, Dubai'deki törenle 17 dalda "Sultan Ödülleri" verilecek.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Orta Doğu ülkelerinde popüler olan Türk televizyon dizilerine ve bu dizilerde rol alan sanatçılara, Dubai'de düzenlenecek törenle 17 dalda "Sultan Ödülleri" verilecek.


Yarışmanın sponsoru BayMirhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Demirhan'dan alınan bilgiye göre, Orta Doğu ve Arap ülkelerinde gösterilen Türk dizileri, ABD'deki ünlü Emmy ödüllerinde olduğu gibi 17 değişik dalda ödül için yarışacak. Adaylar arasında Türkiye'de de gösterilen "Asmalı Konak", "Aliye" ve "Asi" gibi diziler de bulunuyor.


Dubai'de bulunan ve 1700 metrelik uzunluğuyla "dünyanın en uzun yatay binası" olarak bilinen Meydan otelinde 21 Mayıs'ta düzenlenecek "Meydan Sultan Awards 2010-Türk Dizi Film Ödülleri" törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılmasının beklendiği bildirildi.

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