Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Uzaya gidecek vatandaş ezan okusun, uzayda ezan sesi duyulsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapmasında 2023 yılında Türkiye'nin uzaya insan göndereceği açıklaması üzerine Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, uzaya yollanacak Türk vatandaşının burada ezan okumasını ve ezan sesini uzayda duyurmasını istedi.

"Milli Uzay Programımız hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin her alanda yükselmesi bizleri memnun ediyor" diyen Ünal şöyle devam etti:

"Bu önemli bir gelişmedir. Biz de diyoruz ki; ulvi bir davet olan ezan, günde beş defa insanlığa okunan ilahi bir çağrıdır. Ezan, bütün insanların kalbine ilahi huzurun bir ikramıdır. Ezan, namaza davetin yanında, hürriyetin ve hâkimiyetin de sembolüdür. İstiklal şairimiz merhum Akif’in 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarında belirttiği gibi, ezan, renkleri, ırkları, dilleri farklı da olsa bütün Müslümanların kardeşliğini de ilan eder. Müslümanlar ezanla birlikte ortak anlayışlara sahip olduklarını bilirler ve birlikteliğin hazzını yaşarlar. Bunun içindir ki; dünyamızın dışında, uzayda ayda da ezanın fiili olarak okunmasını sağlayalım. Türkiye’mizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, ezan sesini fiili olarak, uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Bilimsel başarıyı böyle taçlandıralım."

GİDECEK TÜRK VATANDAŞI EZAN OKUSUN, UZAYDA EZAN SESİ DUYULSUN