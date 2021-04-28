Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Sigara satışına sınırlama getirilmeli, 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal yarın başlayacak olan tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Devletin sigara satışına sınırlama getirmesi gerektiğini savunan Ünal, "Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi için de devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim." görüşünü savundu.

Ünal yaptığı yazılı açıklamada, "29 Nisan akşamından itibaren 18 günlük tam kapanma ismi ile çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uymaları gereklidir. Alınan bu karar bizlerin, milletimizin yarınlarını kurtarabilmek içindir. Bir taraftan da aşı çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Kapanma sürecinde de olsak maske mesafe temizlik kurallarına harfiyen uymalıyız." ifadesini kullandı.

Ünal şunları kaydetti:

"Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar"

Bu günleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan , Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz , maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın."





