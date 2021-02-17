Türk Diyanet Vakıf–Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, cami imamlarının kedi sahiplenmesini önerdi

Dünya Kediler Günü'ne özel bir mesaj yayımlayan Türk Diyanet Vakıf – Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Hz. Muhammed’in de kedisi olduğunu hatırlatarak, imamların da kedi sahiplenmesini önerdi. Ünal, “Bugünden itibaren Türk Diyanet Vakıf- Sen olarak barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceğiz” dedi.

Ünal, imamların kedileri sahiplenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kedi kıymetli bir canlıdır. Allah, biz insanlara bu canlıları emanet etmiştir. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bugünden itibaren Türk Diyanet Vakıf- Sen olarak barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceğiz” dedi.

Ünal mesajında dünyada 1 milyardan fazla kedinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Kediler evcil olmalarından dolayı insanlar evlerinde bakabiliyorlar. Ekolojik zincir dahilinde de doğada hayli yüksek bir öneme sahiptirler. Bilim insanlarının kediler ile ilgili araştırmaları düzenli olarak yayınlanmaktadır. Onlara şiddet ile değil sevgi ile yaklaşalım. Din görevlilerimizin, vakıflar genel müdürlüğü çalışanlarımızın bu konuda hassasiyetleri ciddidir. Camilerimizin , mescitlerimizin, Kur’an kurslarımızın, vakıf eserlerimizin etraflarında bulunan bu güzel varlıklara din görevlilerimiz sahip çıkmaktadırlar.”

"Hz. Muhammed’in Muezza isimli bir kedisi vardı"

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kedi sevgisi biliniyor. Bizzat ilgilendiği Muezza isimli bir kedisinin olduğu hepimizin malumudur. Kedi beslemek, sevmek sevaptır. Evde bereket demektir. Bu konuda birçok hadis de bulunmaktadır.”