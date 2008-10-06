Türk Dışişlerinden ABD'ye PKK uyarısı

Baykal: Terörle mücadelede zafiyet var

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan'ın, Hakkari'deki çatışmanın ardından dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'u bakanlığa çağırarak görüştüğü öğrenildi.Edinilen bilgiye göre görüşmede Ankara, ABD'ye, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye daha çok destek vererek, işbirliği yapması çağrısında bulundu. Apakan'ın Wilson'a, son saldırının Türk kamuoyunda yarattığı hassasiyeti de aktararak, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin terör örgütü PKK ile istendiği kadar mücadele etmediğine dikkat çektiği bildirildi.Türkiye, Irak'a verdiği notayla da saldırının faillerinin yakalanması ve bundan sonra benzer saldırıların tekrarlanmaması için gereken her türlü tedbirin alınmasını istemişti. Ankara'nın notası, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Irak Dışişleri Bakanlığına iletilmişti " şeklinde konuştu.