Türk Dişhekimleri Birliği: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş görevden alınsın

Vali Bektaş’ın sözlerine yönelik tepkiler sürüyor. Türk Dişhekimleri Birliği, yazılı açıklama yaparak, Vali Bektaş’ın sözlerinin “affedilemeyeceğini” belirterek görevden alınmasını istedi. Birlik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “gereğini yapın” çağrısında bulundu.

TDB’nin açıklaması şöyle:

"Zonguldak Valisi’nin; 567 Covid-19 vakasının, 137’sinin sağlık çalışanı olduğunu ve bu kişilerin kendilerini korumayarak salgınla mücadeleye zarar verdiklerini söylemesi özür dilemekle affedilebilecek bir açıklama değildir.

Pandemi ile mücadelede, vaka sayısının nüfusa oranla en yüksek olduğu ilin başında bulunan Sayın Valinin hayatlarını hiçe sayarak en önde salgınla savaşan ve kayıp veren sağlıkçıları korumak, sorunlarını çözmek, onlara yeterli ekipman sağlamak yerine suçlu gösteren açıklamaları sağlık çalışanlarını ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

Canlarını ortaya koyarak görev yapan sağlık çalışanlarına karşı yapılmış olan bu ayıp, kısa bir özürle telafi edilemeyeceğinden, gereğini yapmaları için İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nı göreve çağırıyoruz.

Biz sadece #YaşamakVeYaşatmakİstiyoruz”

(ANKA)