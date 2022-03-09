Türk Dişhekimleri Birliği'nden Erdoğan'a "Gidiyorlarsa gitsinler" tepkisi: Bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak

Türk Dişhekimleri Birliği, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına giden veya özel sektöre geçen hekimler için, "Gidiyorlarsa gitsinler" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Türk Dişhekimleri Birliği, yaptığı açıklamada "Aklın yerine hamaseti koyan açıklama kabul edilemez. Biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak" denildi.

Türk Dişhekimleri Birliği, hekimleri hedef alarak, "Giderlerse gitsinler" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları açıklamayla yanıt verdi.

"Aklın ve bilimin yerine; popülizmi, ötekileştiren ve hamaseti koyan bu açıklama kabul edilemez" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Biz hekimler 100 yıl sonra da halkımızın sorunlarıyla uğraşıyor olacağız ve ancak biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır" sözleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hekimler olarak sorunlarımızı hem Sağlık Bakanımız aracılığı ile iktidarla, hem de kamuoyuyla defalarca paylaştık. Ancak, biz taleplerimize olumlu bir yaklaşım beklerken yapılan açıklama ile beklentimizin hiçbir karşılığı olmadığını görüyoruz.

'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen bakış açısından, 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler' diyen bakış açısına gelmiş olmak; 100'ncü yılına geldiğimiz Cumhuriyetimiz açısından çok üzücü bir durumdur.

Açıklama onurumuzu zedelemiştir. Ancak daha üzücü olan Cumhuriyetimiz adına gelinen noktadır. Aklın ve bilimin yerine; popülizmi, ötekileştiren ve hamaseti koyan bu açıklama kabul edilemez. Biz hekimler 100 yıl sonra da halkımızın sorunlarıyla uğraşıyor olacağız ve ancak biliyoruz ki; bu anlayış tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi ‘efendim işte az para veriyormuş'. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler” demişti.