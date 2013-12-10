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Politika

Türk diplomat bugün Nobel'i alacak

'31 Aralık'a kadar Suriye'deki bütün kimyasal silahların ülkeden çıkarılmasının zor olacak'

10 Aralık 2013 09:15

2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Direktörü Ahmet Üzümcü, ödülü bugün alacak. Türk diplomat, dün düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki kimyasal silahların imhasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Direktörü Ahmet Üzümcü, bu açıklamayı, Nobel Barış Ödülü’nü almak üzere gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Ahmet Üzümcü, kimyasal silahların Suriye'den çıkarılması için belirlenen takvimde gecikme yaşanabileceğini söyledi.

Türk diplomat, iç savaş nedeniyle Suriye'deki çalışmalarını yürütürken güvenlik ve ulaşım sorunları yaşadıklarına dikkat çekti.

Üzümcü, “Güç şartlar altında çalışıyoruz. Özellikle ulaşım konusunda sıkıntı var. Bu silahların ülkeden güvenli şekilde çıkmasını sağlamak zorundayız” dedi..

Aksaklıklara rağmen 2014'ün ortalarına kadar Suriye'nin bütün kimyasal silahlarının yok edilmesi hedefini gerçekleştirebileceklerini belirten Üzümcü, “Zamanla yarışıyoruz ancak haziran 2014 olarak belirlediğimiz hedefe ulaşma konusunda kendimize güveniyoruz” dedi.

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