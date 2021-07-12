Türk Dil Kurumu, salgın dönemi terimlerine karşılık arıyor

Türk Dil Kurumu (TDK), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde "pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen tıbbi terimleri için anlamlandırma çalışmaları yapıyor.

Kurum, bu çerçevede özellikle salgın sürecinde sıkça ve çoğu zaman yanlış, yersiz kullanılan "pandemi, epidemi, bulaş, filyasyon, entübasyon, entübe, immün, immün sistem" gibi tıbbi terimlere karşılık bulma çalışması başlattı.

TDK Güncel Türkçe Sözlük Kolu tarafından sürdürülen çalışmanın sonuçları, 2022'de güncellenmesi planlanan Türkçe Sözlük'te yer alacak.