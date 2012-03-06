T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Kaçalin getirildi

Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin getirildi

06 Mart 2012 14:01

 

T24 - Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevlendirildi.
    

Resmi Gazetede yayımlanan görevlendirme kararına göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin'in görevlendirilmesi 2547 sayılı kanunun 38'inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24'üncü maddesi gereğince uygun görüldü.

ETİKETLER

Türk Dil Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24