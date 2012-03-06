Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Kaçalin getirildi

T24 - Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevlendirildi.



Resmi Gazetede yayımlanan görevlendirme kararına göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin'in görevlendirilmesi 2547 sayılı kanunun 38'inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24'üncü maddesi gereğince uygun görüldü.