-Türk Dil Bayramı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkçe'ye sahip çıkılması, zengin kelime yapısının doğru şekilde kullanılması, her alanda Türkçe eserlerin ve yayınların artırılması, eğitim, bilim ve kültür dili olarak yaygınlaşması konusunda herkese büyük görev düştüğünü belirterek, tüm vatandaşlardan bu büyük mirasın koruyucusu olmalarını, dile hak ettiği değeri vererek gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Cumhurbaşkanı Gül, Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli kültürün temel taşı olan Türkçe'nin, geçmişle gelecek arasındaki en güçlü bağ olduğunu kaydetti. Türkçe'nin, bugün geniş bir coğrafyada yaygın bir şekilde kullanıldığına, söz varlığıyla, yapısıyla, diğer dillere olan etkisiyle dünyada konuşulan dillerin en zenginlerinden biri olduğuna işaret eden Gül, Türkçe'nin, kardeş ülke ve topluluklar arasındaki birlikteliğin de ana unsuru olduğunu vurguladı. Atatürk başkanlığında gerçekleştirilen ve her yıl başlangıç günü Dil Bayramı olarak kutlanan I. Türk Dil Kurultayı'nın, Türkçe'nin dil varlığının zenginleştirilmesi ve diğer dünya dilleri arasında hak ettiği konuma çıkarılması için başlatılan çalışmaların ilk adımı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, mesajını şöyle sürdürdü: ''O günden bu yana, Türkçe'nin çağdaş bir eğitim, bilim ve kültür dili olması yolunda katettiği mesafe gurur vericidir. Türkçemize sahip çıkılması, zengin kelime yapısının doğru şekilde kullanılması, her alanda Türkçe eserlerin ve yayınların artırılması, eğitim, bilim ve kültür dili olarak yaygınlaşması konusunda herkese büyük görev düşmektedir. Türk Dil Kurumu başta olmak üzere, tüm devlet teşkilatının, eğitim kurumları, eğitimciler, edebiyatçılar, bilim adamları, sanatçılar, aydınlar ve basın-yayın organlarının sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek bu konudaki katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Şunu vurgulamak isterim ki, tüm vatandaşlarımız da bu büyük mirasın koruyucusu olmalı, dilimize hak ettiği değeri vererek, gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet göstermelidir. Çocuk ve gençlerimize dilimize sahip çıkmanın, geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak olduğu şuurunu küçük yaşlardan itibaren kazandırabilmeliyiz. Yeni nesillerin Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, günlük hayatta kullandıkları kelime birikiminin artırılması ve dünyada da ses getiren seçkin edebiyat eserlerimizi okumaları yönünde desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır. Dil Bayramı'nda, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e, dilimizin gelişmesini, zenginleşerek bugünkü seviyeye ulaşmasını sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılanları saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bütün vatandaşlarımızın Dil Bayramı'nı kutluyorum.'' -"Türkçe, ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası" TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, barış ve kardeşliğin en önemli şartının, iletişim olduğunu ifade etti. Aynı dili konuşan insanların, birbirleriyle daha kolay anlaştıklarını, ortak amaçlarda buluşabildiklerini ve geleceğe birlikte yürüyebildiklerini belirten Çiçek, şöyle devam etti: ''Bu yönüyle dil, insanlar arasında ortak duyarlılığın oluşmasını sağlayan ve millet olma bilincini güçlendiren, geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir bağdır. Dil, ulusal kimliğin temelini teşkil etmektedir. Duygu, düşünce ve kültür olgusunu güçlendiren dil, toplumları dayanışma duygusuyla bir arada tutmaktadır. Tarih yolculuğu içerisinde insanlığın maddi ve manevi tüm birikimleri, dil sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. Türkçe, ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İçinden geçtiği tarihsel süreçten ve sosyal iklimden etkilenerek, kendini sürekli yenileyen dilimiz, dünyada en yaygın kullanılan diller arasında beşinci sırada yer almaktadır. İletişimin gücünün ve öneminin inkar edilemez bir gerçekliğe dönüştüğü çağımızda, Türkçe'nin uluslararası alanda yaygın bir şekilde konuşulması, kullanıldığı alanların genişletilmesine bağlıdır. Estetik değerlerimizin evrensel boyutlara ulaşması için, dilimizin etkin bir şekilde kullanılması şarttır. Bu çerçevede dilimizin yabancılaşma tehdidinden korunması, yozlaştırılmaması, onun yaşatılmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Yunusça bir sevgiyle ana dilimizi konuşmak, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar duyarlılığıyla edebi eserler vermek ruhumuzda doyumsuz bir lezzet bırakacaktır. Bu nedenle, dünya diller ailesi arasında lirik bir lezzete sahip olan dilimizin genç kuşaklara aktarılması ve geliştirilmesinde, yazarlarımızdan, şairlerimize, bilim insanlarımızdan, eğitim kurumlarımıza kadar herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çerçevede dilimizin yaşatılması ve geliştirilmesi, ortak bir bilinçle, sorumluluklarımızı yerine getirmemizle mümkün görünmektedir. Bu düşüncelerle, Türk Dil Bayramı etkinliklerinin 79. yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.'' -Başbakan Erdoğan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajında konuşma ve yazı dilli olarak binlerce yıllık bir geçmişe sahip Türkçe'nin, geçmişimizi bugüne, bugünümüzü de geleceğe bağlayan en önemli kültür hazinesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkçe'nin, sadece maziyle günümüz arasında bir köprü kurmakla kalmamakta, Avrupa'nın en uç noktasından başlayıp Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı ve bu coğrafya üzerinde yaşayan halkları da birbirine bağladığını belirtti. Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Ne mutlu ki Türkçe bugün yeni iletişim imkanları sayesinde yeryüzünün hemen noktasına ulaşmakta, dünya üzerinde daha etkin bir hale gelmektedir. Bunun yanında Türk Dil Kurumu'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, Anadolu Ajansının, TRT'nin ve Türkçe gönüllülerinin yapmış oldukları değerli çalışmalar da dilimizin dünya ölçeğinde sevilmesine, gelişmesine ve kullanılmasına vesile olmaktadır. Bilinmelidir ki dilimizi geliştirerek muhafaza etmek, millet olarak geleceğimizi de güvence altına almak demektir. Zira dilimiz, bizi bir arada tutarak ortak değerler etrafında bütünleşmemizi sağlayan başlıca unsurdur. Bizler millet olarak, hissiyatımızı, düşüncelerimizi, kültür ve geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi ancak dilimiz sayesinde kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Dolayısıyla, dilimizin korunması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için bilim adamlarımızdan sanatçılarımıza, siyasetçilerimizden medya mensuplarımıza kadar tek tek hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, dilimizin yaygınlaştırılması, zenginleştirilmesi için çaba harcayan herkese şükranlarımı sunuyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.''