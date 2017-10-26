Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 81-70

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic, Arturas Sukys

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 6, Melih, Wanamaker 14, Sloukas 9, Nunnally 11, Guduric 10, Vesely 15, Sinan, Datome 12

ANADOLU EFES: Doellman, McCollum 5, Doğuş 7, Onuralp, Motum 9, Adams 3, Stimac 12, Dunston 14, Simon 20

1\'İNCİ PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 34-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52

THY Avrupa Ligi 3\'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes\'i 81-70 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'ndan oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. İlk periyodu 20-15 önde kapatan maviler, 2\'nci çeyrekte oyundan düşerken, devreye 34-34\'lük eşitlikle girildi.

3\'üncü çeyrekte vites artıran Kanarya, 28-18\'lik çeyrek skoruyla son periyoda 62-52 önde girdi. Mücadelenin son bölümünde de skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-70\'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes\'ten Krunoslav Simon olurken, Fenerbahçe Doğuş\'tan Jan Vesely 15 sayı üretti.

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