Türk Deniz Kuvvetleri, bugün Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" ifadelerini kullanmıştı.

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