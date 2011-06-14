-TÜRK DENEYİMİ VE KALKINMA TECRÜBESİ İRDELENDİ KAHİRE (A.A) - 13.06.2011 - Arap Birliği tarafından düzenlenen "Türk Deneyimi ve Kalkınma Tecrübesi" isimli çalışma toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği genel merkezinde yapıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Dr. Esen Çağlar, El Ezher Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adil Hamid ve Prof. Dr. Abdulaziz El Hamad El Ariş toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Ekonomi ve iş çevrelerinden çok sayıda davetlinin de katıldığı toplantıda, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı da konuşma yaptı. Botsalı, Türkiye'nin Arap dünyası ile Avrupa arasında hem bir köprü hem de bir merkez haline geldiğini belirterek, Türk ekonomisinin yüksek tempoyu nasıl yakaladığına dair tecrübenin Arap dünyası ile paylaşıldığını söyledi. Türk ekonomisinin 1980'li yıllardan itibaren izlediği değişim ve reform sürecini anlatan Esen Çağlar, Türkiye'nin bölge ülkeleri için ilham kaynağı olabileceğini vurguladı. Çağlar, Türk ekonomisinin bazı alanlarda halen reform yapmaya ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Adil Hamid de Türkiye'de demokratik gelişim süreciyle birlikte ekonomik kalkınmanın başladığını belirterek, demokratik olmayan yönetimlerin, ekonomik değerlerden edindikleri gelirleri kendi siyasi çıkarları için kullanmalarından dolayı bu toplumlarda gelişmenin ve kalkınmanın yavaş ilerleme gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin kalkınma tecrübesinden Arap ülkelerinin faydalanması gerektiğini dile getiren Hamid, Türkiye'nin Arap dünyası ile sıkı bir ekonomik ilişki kurarak doğru bir tercih yaptığını söyledi.