Türk Demokrasi Vakfı yeniden faaliyete geçiyor; yeni başkan Salih Uzun oldu

Türk Demokrasi Vakfı yeni isimlerle tekrar faaliyete geçiyor. Mütevelli Heyeti’ne katılımlarla Yönetim Kurulu’nda yeni bir yapılanmaya giden Türk Demokrasi Vakfı’nda, merkez sağdan ve akademi dünyasından isimler bir araya geldi.

Salih Uzun’un başkanlığında yeniden yapılanan Türk Demokrasi Vakfı’ndaki Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TOBB Genel Sekreteri İsmail Köksal ve uzun yıllar birçok farklı sivil toplum örgütünde önemli görevler üstlenmiş olan Hamit Tahan da Türk Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti’ne yeni katılan isimler arasında yer aldı.

Vakfın başkan yardımcılığını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han üstlendi. Pof. Han’ın dışında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist yazar Doç. Dr. Oğuz Demir, Türk siyasal yaşamı üzerine önemli çalışmaları bulunan BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Yücel, eski milletvekillerinden Prof. Dr. Dursun Akdemir, Eski Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Bülent Şahinalp, Rusya ve enerji politikaları uzmanı analist Aydın Sezer, uluslararası terörizm ve güvenlik politikaları uzmanı Dr. Melih Aktaş, Governance and Development Global CEO’su Gözde Dizdar, Okyanus Düşünce Grubu Başkanı Okan Akınç ile 2016-2018 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası’nda projeler yürütmüş olan ve çok sayıda uluslararası yayını bulunan Dr. Neslihan Çevik gibi isimler de TDV’nin yeni yapılanmasında görev aldı. Vakıf genel sekreterliğini A.Baki Mert, saymanlığını ise Nihat Onbaşıoğlu yürütecek.

TDV’nın yeni yapılanmasında görev alan diğer isimler ise şöyle:

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, gazeteci Ömer Selvi, hukukçu, siyasetçi ve iş insanları; Gizem Cevahir, Serdar Faralyalı, Haydar Altıntaş, Serhat Emanet, Talip Parlak, Bülent Biçer, Adem İpek, Nur Kaan, Ahmet Rüştü Kadıoğlu, Kamil Seçkin Özdemir, Şenol Yanıkdemir, Av. Fettullah Gündüz, Av. Murat Keçeciler, Av. Özgür Salman, Av. Gülşirin Aydemir Zergeloğlu, Av. Gülin Akbaba Gezmiş, YMM Hakan Koca, Berkay Özgüven, Mustafa Çelik ve Yalçın Taze.

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun vakfın yeniden yapılanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede: “Bu topraklarda yaşayan herkesin güven ve huzur içerisinde olmasını, kalkınmış, gelişmiş, dünyada itibar sahibi bir ülkede yaşamasını istiyorsak, bize lazım olan demokrasidir, eksiksiz demokrasidir. Hem de hava kadar su kadar lazımdır. Bu yüzden yeni nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yerleşmiş bir demokrasisidir. Türk Demokrasi Vakfı olarak hedefimiz; Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna katkı sağlamak, işleyen, evrensel standartlarda bir demokrasi kurulması için yol gösterici bir hareket olmaktır. Adeta kamplara bölünmüş Türkiye’nin, sadece kendi kampına değil herkese ulaşabilen makul seslere, çoğulcu yapılara ihtiyacı var. Hem fikri sahada, hem de düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu alanda önemli bir mesafe kat etmeyi düşünüyoruz. Yeni kuşaklar ve tecrübeli isimlerin katılımıyla yaptığımız başlangıç, bu hedefin ilk adımı olacaktır.” dedi.

Türk Demokrasi Vakfı; Turgut Özal’ın teşviki ile 1987 yılında kurulmuş ve bir dönem özellikle Avrupa Birliği ve demokratikleşme başlıklarında yürüttüğü çalışmalarla Türk siyasi hayatında etkili olmuştu. Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın yanı sıra eski bakanlar Vehbi Dinçerler, Işın Çelebi, Cavit Kavak, İmren Aykut, Yılmaz Karakoyunlu, ve Mehmet Yazar ile gazeteci Yavuz Donat’ın da kurucuları arasında yer aldığı vakfın başkanlığını uzun süre eski bakan Bülent Akarcalı, başkan yardımcılığını da anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun yapmıştı.