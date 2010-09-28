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Yaşam

TÜRK DANSÖZ GUINNESS REKORLAR KİTABINDA BUDAPEŞTE (A.A)

28 Eylül 2010 13:31

-TÜRK DANSÖZ GUINNESS REKORLAR KİTABINDA  BUDAPEŞTE (A.A) - 28.09.2010 - Macaristan'ın 2010 Avrupa Kültür Başkenti Pecs'de yaşamını sürdüren Türk dansöz İnci Deniz, 826 Macar dansözü aynı anda dans ettirerek bu alanda yeni bir dünya rekoru kırdı. Pecs kentindeki Szecsenyi meydanında 826 dansözü biraraya getiren İnci Deniz, yeni rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı. 2000 yılından bu yana Pecs Dans Yüksekokulu'nda öğretim üyeliği yapan İnci Deniz, Pecs kentine yaptığı hizmetlerden dolayı Pecs Büyük Şehir Belediyesi tarafından, 2008 yılında, ''Pecs Şehir Nişanı'' ödülüne layık görülmüştü.

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