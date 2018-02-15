Türk dağcılar Kazbek Dağı'na tırmandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRK dağcılar Serdal Televi ile Mustafa Aksoy, Gürcistan\'da 5 bin 47 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı\'na tırmandı.

Adanalı dağcı Serdal Televi ile Aydın Kuşadalı dağcı Mustafa Aksoy, Gürcistan\'ın Kazbek Dağı\'nda kış ayında tırmandı. İki kişilik tırmanış ekibi ve üç kişiden oluşan destek ekibiyle, 5 bin 47 metre yüksekliğindeki dağa, 31 Ocak\'ta başlattıkları tırmanış 8 gün sürdü. Tırmanıştan dönen Televi ile Aksoy, başarılarını 7 yıl önce aynı yere tırmanmaya çalışırken yaşamını yitiren arkadaşları Emre Kuruoğlu\'na armağan etti. Kafkasların en yüksek noktalarından birisi olan Kazbek dağı Gürcistan ve Rusya sınırında, Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'in yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunduğunu söyleyen Aksoy, \"Yapmış olduğumuz tırmanış mevsimi itibariyle pek de kolay olmadı. Rota içerisinde birçok tehlikeyi barındırıyor. Taş düşmesi, 60-65 derecelik eğimde cam buz yüzeyde kaymak, düşmek, eksi 40 dereceyi bulan havada donmak, buzul çatlaklarına düşmek ve klasik rotasını bilmiyorsanız dönüşte kaybolma garantili 22 saatlik bir süreci barındırıyor. Yaşadığımız onca probleme rağmen, 17 saat süren tırmanış zirvede son buldu. Gece 23.00\'te zirvenin karanlığında, fırtınalı bir havada, her şeyin donduğu bir atmosferden kampa dönmek pek kolay olmadı. 5 saatlik zor bir inişle kampa ulaştık. Bizden 7 yıl önce bu rotayı kış aylarında tırmanmayı hedefleyen arkadaşlarımız oldu. Aralarından Emre\'yi bu rotada kaybettik. Projemizi ve zirve başarımızı Emre\'ye hediye ediyoruz\" dedi.

Tırmanışı başarıyla sonlandırarak rotayı tırmanan ilk Türk ekibi olduklarını belirten ve mutlu olduklarını söyleyen Serdal Televi ise \"İrtifanın ve rotanın uzunluğu değerlendirildiğinde fiziksel dayanıklılık ve sabır gerektiren 17 saatlik çabamız sonucunda soğuk bir kış gecesinde zirveye ulaşabildik. Sonrasında buzul çatlaklarının olduğu klasik rotadan inişimizi sağ salim 5 saatte tamamlayarak alt ekibimizle buluştuk\" dedi.



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