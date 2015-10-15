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Türk Ceza Hukuku Derneği: Yayın yasaklamak sansürdür

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, en az 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tüm haberler yayın yasağı getirmişti

15 Ekim 2015 17:25

Ankara'da en az 97 kişinin kaybettiği katliamla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararına tepki gösteren Türk Ceza Hukuku Derneği'nden yapılan açıklamada, "henüz olayla ilgili açılmış veya devam eden bir ceza davası bulunmadığına göre Ankara’da meydana gelen katliamla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınlarının yasaklanması sansürdür ve hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamada, anayasanın 28. maddesinde yer alan "Basın hürdür, sansür edilemez" ifadelerine atıf yapıldı.

Türk Ceza Hukuku Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

10 Ekim 2015 günü Ankara Tren Garı yakınında patlayan 2 ayrı bomba nedeniyle Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb yayınların yapılmasının” YASAKLANMASINA karar verilmiştir.

Anayasanın 28'inci maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere olaylar hakkında yayım yasağı konamaz. Bu durumda henüz olayla ilgili açılmış veya devam eden bir ceza davası bulunmadığına göre Ankara’da meydana gelen katliamla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınlarının yasaklanması sansürdür ve hukuka aykırıdır.  

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