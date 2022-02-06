Türk Ceza Hukuku Derneği'nden "Israrlı Takip Suçu" forumu

Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) Pazartesi Forumları'nda dönemin dördüncü forumu “Israrlı Takip Suçu” konusunda gerçekleştirecek. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz'ın yöneteceği forumda, Doç. Dr. R. Murat Önok ve Dr. Mualla Buket Soygüt konuşmacı olarak katılacak.

Türk Ceza Hukuku Derneği’nin 7 Şubat 2022 tarihinde online olarak yapılacak olan “Pazartesi Forumu” şubat ayı konusu “Israrlı Takip Suçu/ araştırma olarak belirlendi.

TCHD'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Israrlı takip suçu / konuşma fiziki veya sanal ortamda herkese karşı işlenebilen, takip ya da taciz etme şeklindeki eylemler zinciridir.

Sosyal medya kullanımının özellikle genç insanlar arasında yaygınlaşması ve söz konusu eylemlerin mağdurları çoğunlukla erkek şiddetine uğrayan kadınlar ve failleri de erkekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pazartesi Forumunda Dr. Buket Soygüt; ısrarlı takip kavramı ve bu suçun ne olduğunu, hangi yollarla nasıl işlendiğini, siber alanda bu suçun özelliklerini, suçun mağdur ve faillerin kimler olduğunu, Türk Ceza Kanunundaki yetersizlikler ve uygulamadaki sorunlar nedeniyle ortayla çıkan cezasızlık konusunu ele alacak.

Suçu önlemek için çözümün tek başına hukuksal yollarla sağlanamayacağı bilinmektedir.

Ancak ısrarlı takip suçu / stalking eylemlerinin kişinin huzur içinde yaşama hakkını ihlal edici karakteri, fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli ve insanların bu suçtan etkin şekilde korunamaması nedeniyle acaba stalking eylemlerinin ayrı bir suç haline getirilmesi bir çare midir?

Diğer ülkelerde ısrarlı takibin suç olarak düzenlenmesinde ne gibi yöntemler izlenmiştir ve sonuçları ne olmuştur?

Doç.Dr.Murat Önok ısrarlı takip suçunun Türk Ceza Kanununda ayrı bir suç olarak düzenlemesi halinde ortaya çıkabilecek sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirecek."

Forum Türk Ceza Hukuku Derneği’nin Youtube Kanalı’ndan 7 Şubat 2022 saat 17.30’da canlı olarak izlenebilecek.