Türk cerrahtan bir ilk: Kasık fıtığında karın içine girmeden ameliyat

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi cerrahlarından Doç. Dr. Önder Sürgit, kasık fıtığı ameliyatlarını, göbek deliğinin kenarına açtığı 1,5 santimlik tek kesiden, laparoskopik olarak karın içine girmeden yaptı. Ameliyat normalde 8 santimetrelik kesilerle veya en az 3 delik açılarak yapılabiliyordu. Yöntem saygın tıp dergilerinden “Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques”te yayımlanarak ilkler arasına girdi.

Zaman'dan İlyas Koç'un haberine göre, Kasık fıtığı ameliyatları normalde açık operasyonda 8 cm’lik kesik ile gerçekleştirilebiliyor. İki taraflı fıtıkta ise her iki kasık bölgesine 8 cm’lik iki kesi yapılıyor. Hastalar bu nedenle ameliyat sonrası dönemde çok daha fazla ağrı duyuyor. İyileşebilmek için daha çok hastanede kalan hastaların, normal hayatına dönmesi daha uzun sürüyor. 8 cm’lik tek taraflı ya da iki taraflı ameliyat izi ise ciddi kozmetik problemler doğuruyor.

Karından açtığı tek delikle 5 ayrı ameliyata imza atarak tıp tarihine geçen Sürgit, kasık fıtığı ameliyatlarını, kapalı yöntemle karın içine girmeden doğal göbek izi kenarına açılan 1,5 cm’lik tek kesiden yaptı. Yöntemin önemli özelliklerinden biri, çift taraflı kasık fıtıklarında, her iki tarafın, aynı 1,5 cm’lik tek kesiden yapılabilmesi. Ek herhangi bir kesiye ihtiyaç bırakmaması. Böylece en az 3 olan delik sayısı da 1’e inmiş oldu.

Yeni yöntemle; hastanın çok daha az ameliyat ağrısı hissetmesi, sabah ameliyat olup öğleden sonra taburcu olması, 2 gün sonra normal hayatına dönmesi avantajları sağlandı. Daha da önemlisi açılan 1,5 cm’lik kesi göbeğin doğal izi içinde kaybolduğundan sıfır ameliyat izi yani mükemmel kozmetik sonuç elde edildi. Sürgit, “Geliştirdiğimiz bu yeni yöntemi, kamera ve özel açılanabilen aletlerle yapıyoruz. Tekniği tek ya da çift taraflı kasık fıtığı olan 23 ayrı hastada uyguladık ve çok güzel dönüşler aldık. Daha az ağrı, daha az hastanede yatma ve mükemmel kozmetik sonuç gibi. Artık hastaların, kasık fıtığı sorunlarını minimum şikâyete indirerek ameliyat edeceğiz.” dedi.