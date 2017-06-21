Türk cazının ustalarıyla dünya yıldızları 24. İstanbul Caz Festivali'nde buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali,11 Temmuz Salı günü saat 21.00’de Zorlu PSM Ana Sahne’de gerçekleştirilecek.

Birgün'ün haberine göre,Caz müziğinin yenilikçi isimleri Christian McBride ve Joshua Redman ile cazın yükselişteki vokallerinden Kandace Springs,TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasından Kamil Özler'le aynı sahneyi paylaşacak.

Zorlu PSM Ana Sahne’de tüm caz severlerle buluşacak olan Christian McBride, müzik kariyerinde bugüne kadar beş Grammy Ödülü’ne layık görülmüş müzik dünyasının son 20 senede en etkileyici kişiliklerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Herbie Hancock, Diana Krall, Chick Corea gibi caz müzisyenlerinin yanı sıra Sting, Paul McCartney ve Celine Dion gibi yıldızlarla da çalışan McBride’ın yanı sıra ABD’li caz saksofoncusu Joshua Redman da TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’na eşlik edecek. Redman, kariyerinin başlangıcından bugüne kadar farklı yarışmalarda en iyi solist ödülüne layık görülen bir müzisyen. Birçok uluslararası festivale konuk olan, son olarak da 22. İstanbul Caz Festivali kapsamında da caz tutkunlarıyla buluşan Redman, caza getirdiği yenilikçi anlayışla tanınıyor.

Gecenin bir başka konuğu Kandace Springs ise genç yaşına rağmen caz sahnesinin en sıradışı vokallerinden bir tanesi. Müzik dünyasının en saygın plak şirketlerinden Blue Note’un yeni keşfi Springs, soul, caz ve pop’u birleştiren eğlenceli şarkılarının yanında büyüleyici vokalleriyle 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

Türk cazının usta ismi Kamil Özler'e yaşam boyu başarı ödülü

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 4 Temmuz Salı akşamı Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek görkemli açılış gecesiyle başlayacak. Gecede TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası (TRT Big Band) şefi Kamil Özler ve Türk pop ve caz müziğinin önemli isimlerinden Fatih Erkoç’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri takdim edilecek. Fatih Erkoç’un sevilen şarkılarını seslendireceği konserin ardından Swing'in yüksek enerjisini Balkan melodileriyle birleştiren Avusturyalı grup DELADAP sahne alacak.

Festival bir yandan birbirinden özel 20 mekânda 50’den fazla konserle Türkiye’nin ve dünyanın önemli yıldızlarını dinleme fırsatı sunarken, bir yandan da müzikseverlere keşiflerle dolu bir deneyim yaşatacak.