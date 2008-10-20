Türk cazcıdan ABD'de albüm

Yıllardır Amerika'da yaşayan caz müzisyeni Sinan Bakır, New York'ta ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.Hartford Konservatuvarından aldığı bursla ve dünyaca ünlü Türk piyanist Aydın Esen'in de desteğiyle 8 yıl önce Amerika'ya gelen Bakır, müzik eğitimi alırken New York ve Connecticut'taki çeşitli caz kulüplerinde çalmaya başladı.Daha sonra kendi "trio"su ve "kuartet"ini kuran Bakır, kısa sürede bu ülkedeki caz camiasında tanınan müzisyenlerden biri oldu.New York ve Connecticut'ta çeşitli kurumlarda gitar eğitimleri vermeye başlayan Türk cazcı, dünyaca ünlü caz sanatçıları Steve Davis, Nat Reeves gibi isimlerle de kulüplerde aynı sahneyi paylaştı. Yine, tanınmış müzisyenler Kurt Rosenwinkel, John Scofield, Cecil Taylor, Jim Hall gibi isimlerle "master class" yaptı.ABD'deki televizyonlarda ve radyolarda caz programlarına da çıkan Bakır, içinde kendi bestelerinin de olduğu ilk albümünün hazırlıklarına başladı. Albümde yer alacak çalışmaları tamamladıklarını, kayıtlarına 1 ay içinde geçeceklerini açıklayan Türk caz sanatçısı, Aralık ayı sonunda da ilk albümünün müzik raflarındaki yerini alacağını söyledi.Ankaralı olan Bakır, albümünün müzik şirketince yapılacak pazarlamasına ek olarak kendinin de gelişen internet teknolojisini kullanacağını belirtti. Sinan Bakır, "son dönem benim gibi ilk albümlerini çıkaran müzisyenler internet üzerinden çeşitli bloglar, myspace gibi sosyal iletişim siteleri ile de pazarlama yapıyorlar. Ben de müzik şirketince yapılacak pazarlamaya, bu tip yeni pazarlama tekniklerini deneyerek katkı sağlamak istiyorum" dedi.Albümünün sadece elit caz dinleyiciye değil müziksever herkese hitap etmesini amaçladığını söyleyen genç caz müzisyeni, kendi müziğini yaratmayı ve insanları müziği ile eğlendirmeyi istediğini belirtti.Sinan Bakır, gitar, akustik bas ve davul formatında olacak ilk albümünü "Sinan Bakir Trio" adıyla çıkarmayı planladığını sözlerine ekledi.