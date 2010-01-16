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Politika

'Türk büyükelçisini sınırdışı ederiz'

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u sınırdışı etme tehdidinde bulundu.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Türkiye-İsrail arasında diplomatik krize yol açan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u sınırdışı etme tehdidinde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Channel 2 adlı İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman'ın politikasının yapıcı olmasını kanıtladığını, kendilerine "gol atmaya çalışanlara" izin vermeyeceklerini, İsrail'e saldırı olduğu takdirde her türlü seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Türk dizilerinde İsrail'e yönelik eleştirilerin sürdürülmesi halinde buna kayıtsız kalmayacaklarını söyleyen Ayalaon, kendisine tepkilerinin ne olacağının sorulması üzerine "Belki, büyükelçilerini sınırdışı ederiz" dedi.

Türk büyükelçisi'nin kendisinden daha alçak bir koltukta oturmasının aşağılama amacı taşımadığını, Türkiye'ye bir tehdit mesajı göndermek olduğunu söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon, "Kameralara yansıyanlar planlanmış şeyler değildi. Yaşananların kaydedildiğini bilmiyordum, kaydedilse bile sesli bir şekilde yayınlanacağını düşünmemiştim. Niyetim büyükelçiyi aşağılamak değil, Türklere mesaj göndermekti. Bence asıl aşağılama Erdoğan'ın Davos'ta Peres'e yaptığıdır, bu değil" dedi.

'Kurtlar Vadisi' ile başlayan kriz

Ayalon, haftabaşında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle ilgili rahatsızlıklarını iletmek üzere çağırdığı Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a diplomatik teamüllerde yeri olmayan bir şekilde muamele etmiş ve Çelikkol'u kasten alçak bir koltuğa oturtmuştu. Türkiye'nin büyükelçisini çekme tehdidi üzerine Ayalon özür dilemek zorunda kalmıştı.

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