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Politika

Türk Büyükelçinin "İsrail Dışişlerine çağrıldı" haberine yalanlama

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde bugün Türk Büyükelçi Ökem'in bakanlığa çağrıldığı yönünde haber yer almıştı

09 Mayıs 2017 19:05

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in bakanlığa çağrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'in, Büyükelçi Ökem ile telefonda görüştüğü, bakanlığa çağırmanın ise söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, telefon konuşmasının dün verilen mesajlarla ilgili olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Doğu Kudüs'te devam eden İsrail işgalini eleştirerek "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs, tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde bugün Türk Büyükelçi Ökem'in bakanlığa çağrıldığı yönünde haber yer almıştı.

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