T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk Büyükelçiliği'nden de uyarı geldi; Interpol, Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kaçan aşırı sağcı askeri arıyor

22 Mayıs 2021 23:00

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan aşırı sağcı asker Jürgen Conings'i ele geçirmek için 5 gün önce başlatılan operasyon sonlandırıldı. Arama çalışmalarında Conings'in izine rastlanamadı. Interpol'ün en çok aranan suçlular ve şüpheliler listesine giren aşırı sağcı asker hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı.

Jürgen ConingsBelçikaaşırı sağcı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24