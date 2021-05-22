Türk Büyükelçiliği'nden de uyarı geldi; Interpol, Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kaçan aşırı sağcı askeri arıyor

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan aşırı sağcı asker Jürgen Conings'i ele geçirmek için 5 gün önce başlatılan operasyon sonlandırıldı. Arama çalışmalarında Conings'in izine rastlanamadı. Interpol'ün en çok aranan suçlular ve şüpheliler listesine giren aşırı sağcı asker hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı.

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan ve "terör tehdidi" oluşturan aşırı sağcı askeri bulmak için yürütülen operasyonlar sonuç vermedi. Firari asker Interpol'ün de arananlar listesine girdi.

Belçika federal savcılığı, 46 yaşındaki Jürgen Conings'i ele geçirmek için Flaman bölgesindeki Limburg vilayetinde ormanlık alanda 5 gün önce başlatılan operasyonu sonlandırdı. Yaklaşık 12 bin hektarlık alanda yürütülen arama çalışmalarında Conings'in izine rastlanamadı.

Yetkililer, operasyon sırasında bazı evlerde de aramalar yapıldığını ancak sonuç alınamadığını bildirdi.

Belçika'da henüz ele geçirilemeyen aşırı sağcı asker artık Interpol'ün de en çok aranan suçlular ve şüpheliler listesinde bulunuyor. Fotoğrafları ve bilgileri Interpol'ün internet sitesine yüklenen Conings, "silahlı ve tehlikeli" olarak nitelendirildi. Conings'in "kişilere ve rejime terör saldırısı tehdidi" bulunduğu kaydedildi.

Belçika makamları, firari askerin yakındaki Hollanda veya Almanya sınırını geçmesi ihtimaline karşı bu ülkelerin güvenlik kurumlarıyla temasa geçmişti.

Türk Büyükelçiliği'nden uyarı

Belçika'nın Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit eden, ayrıca Limburg'da bir camiye de saldırmayı planladığı ortaya çıkan Conings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı.

Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmalarını istedi.

Büyükelçiliğin duyurusunda vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunulan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi.