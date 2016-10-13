Türk Büyükelçi Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar El İbadi hakkındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'nın Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Ankara'nın diplomatik temsilcisi olan Büyükelçi'ye 'sert formüle edilmiş' bir mesaj verildiğini söyledi.

Irak ile Türkiye arasında Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığı nedeniyle baş gösteren kriz büyümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi'ye atfen yaptığı açıklamada, "Şahsıma hakaretler ediyor. Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil" demişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi Erdoğan'ın açıklamasına Twitter hesabı üzerinden verdiği cevapta, "Biz sizin düşmanınız değiliz. Topraklarımızı insanımızın kararlılığı ile kurtaracağız, görüntülü görüşmelerle değil" demişti. tweet:785884233189380096

Irak'ın Başika Üssü'nde 500 dolayında Türk askeri bulunuyor. Askerler Sünni güçlerin ve peşmergenin eğitiminde görev alıyor. Irak yönetimi, Türk askerlerinin Irak'tan çekilmesini talep ediyor. Türkiye ise buna karşı çıkıyor. Ülkeler geçen hafta da karşılıklı olarak büyükelçileri istişarelerde bulunmak üzere dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/DW, BÖ/GA