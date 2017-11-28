Türk Böbrek Vakfı'ndan Doğan Medya'ya 6 ödül

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Doğan Medya da 6 ödüle layık görüldü.

Türk Böbrek Vakfı’nın çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen ‘Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri’, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü Fairmont Otel’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Hürriyet Gazetesi\'nden Mesude Erşan, \"Mucize yarattılar\" başlıklı haberi ile yazılı basın haber-araştırma dalında ödüle layık görülürken. Doğan Haber Ajansı\'ndan Buse Özel \"Hastanın vücudunu dondurup beyin hücrelerini kurtardılar\" başlıklı haberi ile ödüle layık görüldü. Kanal D\'den Özay Erad ise \"Her anı mutluluk veren mekan \'Tebessüm Kahvesi\' başlıklı haberiyle televizyon röportaj dalında ödül alırken, Posta.com.tr\'den Senim Tanay Karakuş internet-haber araştırma dalında \"Sizin İçin Ölmüş Olabilir Ama Benim İçin Bir Kez Daha Doğdu\" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. İnternet röportaj dalında ise Cnntürk.com\'dan Esra Öz, \"Beyin yaşlanması durdurulabilecek\" başlıklı haberiyle ödül aldı. Ayrıca Doğan Haber Ajansı da Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptığı haberlerle TBV özel ödülüne layık görüldü.

İpek Tanrıyar\'ın sunuculuğunu yaptığı gecede Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde, Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Nane, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, Türk Böbrek Vakfı Memorial Hizmet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mücahit Atmanoğlu, deneyimli televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş yer aldı.

3D İletişim\'den Gülçin Yılmaz İzel\'in organizatörlüğünde gerçekleşen \"Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri\" kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde haberler değerlendirildi. Bu doğrultuda diğer ödül alanlar şöyle:

Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalında, “Bağımlılık” başlıklı haberiyle; Mansiyon Ödülü Türkiye Gazetesi, Ziyneti Kocabıyık.

Yazılı Basın Röportaj Dalında “Bozulan İlaçlar Kanser Saçıyor” başlıklı haberiyle; Mansiyon Ödülü Milliyet Gazetesi, Mert İnan.

Yazılı Basın Yazı Dizisi – Konu Dalında “Türkiye’de İlk Kez Kanser Hastasına Akciğer Nakli Yapıldı” başlıklı haberiyle, Anadolu Ajansı, Yeşim Sert

Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında “Yaşam Kuyruğu” başlıklı haberiyle, Cumhuriyet Gazetesi, Sibel Bahçetepe.

Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında “Bir Tutam Saç Kocaman Mutluluk” başlıklı haberiyle, Mansiyon Ödülü Sabah Gazetesi, Gül Kireklo.

Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında “Gözler Diyabetin Üstünde / Korkutan Komplikasyon: Diyabetik Retinopati” başlıklı haberiyle, Popüler Sağlık Dergisi, Zeynep Çetinkaya.

Televizyon Haber - Araştırma Dalında “Anne Sütüne Filtre” başlıklı haberiyle, NTV, Melike Şahin.

Televizyon Haber - Araştırma Dalında “Hasta Kalbine Rağmen” başlıklı haberiyle, Mansiyon Ödülü Habertürk TV, Duygu Kaya.

Televizyon Röportaj Dalında “10 Yıllık Kiracısına Böbreğini Verdi” başlıklı haberiyle, Show TV, Özge Mayetin.

Televizyon Vaka – İnceleme Dalında “Zayıflama İlaçları” başlıklı haberiyle; TRT, Fatma Demir Turgut.

Televizyon Vaka – İnceleme Dalında “Karaciğer Tümörü Öğretmen Hakan Sağlam’ın Hayatını Kararttı başlıklı haberiyle, Mansiyon Ödülü Kanal7, Derya Efe.

Televizyon Programı Dalında “Hayat Yeniden” Programı ile; NTV, Beliz Teoman.

İnternet Vaka – İnceleme Dalında “Sevimsiz Ama Önemli Bir Konu – İyi Ölüm / Good Death nedir başlıklı haberiyle, Ntv.com.tr, Tülay Karabağ.

İnternet Haber – Araştırma Dalında “Facebook’ta ‘Obez Bebek’ Alarmı” başlıklı haberiyle, Mansiyon Ödülü Yenişafak.com, Ayşe Begüm Çelikkol.

İnternet Röportaj Dalında “Uğur Ülker: Kalbini Bağışlayan Kişi Karşımda Olsaydı” başlıklı haberiyle, Habertürk.com, Demet Demirkır.

Gecede ayrıca uzun yıllardır vakfa hizmet veren 3D İletişim\'den Gülçin Yılmaz İzel\'e ve Hasan Yalnızoğlu\'na da teşekkür plaketi verildi.

(FOTOĞRAFLI)