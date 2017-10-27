Türk Böbrek Vakfı'na bağış yapan futbolcular arasına Necip Uysal da katıldı (Yeniden)

Mehmet Topal\'ın açtığı yolda, futbol ailesinden vakıfa yapılan destek çığ gibi büyüyor

Türk Böbrek Vakfı, Cumhuriyetin 94. yılını başarılı iş kadını Züleyha Özgül\'ün evsahipliğinde verilen davetle karşıladı.



İstanbul,(DHA) - TÜRK Böbrek Vakfı (TBV) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türk Milletine armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı adına yakışır bir davetle kutladı.

Organizasyon, TBV Başkanı Timur Erk\'in himayelerinde, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve başarılı iş kadını Züleyha Özgül\'ün ev sahipliğiyle Etiler - Scarlet\'de gerçekleştirildi.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal vakıfa yaptığı bağışla organizasyona destek oldu. Türk Böbrek Vakfı\'na daha önce de başta Mehmet Topal olmak üzere Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, Olcay Şahan, Nuri Şahin, Ertuğrul Taşkıran, Tarık Çamdalı, Arda Turan, Cenk Tosun, Ernaş İşcan, Volkan Demirel, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Umut Bulut katkıda bulunmuştu. Sadece diyaliz cihazı alarak değil, Türk Böbrek Vakfı\'nın daimi destekçisi olan Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal ramazan erzakları ve kurban bağışlarıyla da yardımcı oluyor. Mehmet Topal\'ın açtığı yolda, futbol ailesinden vakıfa yapılan destek çığ gibi büyürken yukarıda isimleri olan futbolcular son 5 yılda çok ciddi bir şekilde diyaliz hastalarına yardımlarını esirgemiyor. Son olarak Necip Uysal da bağışta bulunan isimler arasına katıldı. Ünlü futbolcular, maddi yardımın yanı sıra TBV ve diyaliz hastaları ile ilgili kamu spotlarında da zaman zaman rol aldılar.

10. YIL MARŞI EŞLİĞİNDE BAYRAKLARIN DALGALANDIRILDIĞI DAVET, BÜYÜK BİR COŞKUYA SAHNE OLDU

İş, sanat ve cemiyet hayatından yaklaşık 200 konuğun katıldığı anlamlı organizasyonda, konukları kapıda karşılayan Züleyha Özgül ve Selda Topal, tüm misafirlere Türk Bayrağı rozeti taktı. Davet esnasında bir konuşma yapan Başkan Timur Erk; \"Cumhuriyetimizin 94. yılını sizler gibi kıymetli ve güçlü kadınlarla kutluyor olmak gurur verici. Bu coşkuyu vakfımıza yaptığınız bağışlarla taçlandırmanız çok büyük anlam taşıyor. Sevgili Selda Topal ve Züleyha Özgül\'ü destekleri ve özverili çabaları için yürekten kutluyorum\" diyerek; ikiz çocukları Ömer Faruk ve Mehmet İrfan Özgül adına bir diyaliz cihazı bağışlayan Züleyha Özgül\'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kırmızı - beyaz konseptli davete aralarında; Figen Babaoğlu, Zeynep Yılmaz, Çiğdem Kamer, Melda Aksu, Hülya Avcı, Gül Ergi, Nilgün - Sidre Diptaş, Serap Sarı, Aslı Hünel, Nilay Cafer, Elif Ece Uzun, Emine Ün, Burcu Şendir, Zeynep Kartal, Ayla Turna, Sevil Aslan ve Selvi Serttaş gibi çok sayıda isim katıldı.

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