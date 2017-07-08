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Sağlık

Türk Böbrek Vakfı uyarıyor: Serinlemek isterken sağlığımızdan olmayalım

"Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor"

08 Temmuz 2017 19:16

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor" uyarısında bulundu.

Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde terleme -susama döngüsü ile vücuda alınan sıvı miktarının artış gösterdiği hatırlatıldı. Yetişkin bir bireyin günde ortalama 2 -2,5 litre su tüketmesi gerektiği, sıcak havalarda su yerine alınan şekerli içeceklerin sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, vakıf olarak tuz tüketimi ile birlikte şeker tüketimine de önayak olmak istediklerini belirtti, şu uyarılarda bulundu:

"Şeker tüketiminin de günlük ortalama olan 150 gramdan hiç olmazsa 120 grama düşürülmesinde öncülük yapıyoruz. Yaz aylarında serinlemek veya susuzluğu gidermek amacıyla tüketilen şekerli içeceklere karşı insanları daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor. Özellikle çocuklarımızı fazla şeker içeren gazlı içecekler ve glisemik indeksi yüksek, buna karşın maliyeti ucuz olan mısır nişasta şurubu içeren şekerli gıdalardan uzak tutmalı, tüketilmemesi ve tüketimin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız."

Erk, tuz tüketiminin 6 yıl içinde 18 gramdan 14 grama düşürülmesindeki başarıyı, sağlıklı nesillerin  yetiştirilmesi adına şeker tüketiminin azaltılmasında da yakalamak gerektiğini vurguladı.

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