İSTANBUL, (DHA)-TÜRK Böbrek Vakfı 5\'inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ve sağlık haberleri dalında ödüllerin dağıtıldığı TBV Medya Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Törende, Demirören Haber Ajansı\'na toplumda sağlık bilincinin gelişmesine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü ve sağlık muhabiri Mesude Erşan. meslekteki 20\'nci yılını doldurması nedeniyle \'Onur Ödülü\' aldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde yer alan Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. İsmet Nane, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Harun Arbatlı, televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş tarafından tüm başvurular değerlendirildi.

\'Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri\' kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde başvurular incelendi.

Türk Böbrek Vakfı bu yıl ilk defa başvurular dışında, sağlık haberciliği alanında 20. yılını dolduran basın mensuplarına da ‘Onur Ödülü’ takdim etti.

Ödüle layık görülen tüm sağlık muhabirleri şöyle:

- Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalında, \'15 Temmuz Gazisi Robotla Ayağa Kalktı\' başlıklı haberiyle; Sabah Gazetesi, Gül Kireklo

- Yazılı Basın Yazı Dizisi- Konu Dalında, \'Akrilamid Tehdidi\' başlıklı haberiyle; Milliyet Gazetesi, Mert İnan

- Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında Habertürk Gazetesi’nde yaptığı \'İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift\' başlıklı haberiyle; Habertürk TV ve Haberturk.com’dan, Ceyda Erenoğlu

- Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında \'Akciğer Kanserinde Sigara Hala Önemli Bir Risk Faktörü\' başlıklı haberiyle; Popüler Sağlık Dergisi, Zeynep Çetinkaya

- Televizyon Haber - Araştırma Dalında \'Van’da Hasta Kurtarma Operasyonu\' başlıklı haberiyle; ATV, Işıl Açıkel

- Televizyon Röportaj Dalında KanalD’de yaptığı \'Organ Bağışı İçin Stüdyoya Girdiler\' başlıklı haberiyle; TGRT Haber, Özay Erad

- Televizyon Vaka – İnceleme Dalında \'Kalp Nakli Bekleyen Çocuklar\' başlıklı haberiyle; TRT, Fatma Demir Turgut

- İnternet Haber – Araştırma Dalında \'Küba’nın kanser aşıları ne kadar etkili?\' başlıklı haberiyle; Ntv.com.tr, Tülay Karabağ

- İnternet Röportaj Dalında \'Sağlıklı Bir Şehir Nasıl Olmalı? Yaşadığınız Şehir Size Kilo Aldırıyor mu?\' başlıklı haberiyle; Sozcu.com.tr, Eser Akgül

- İnternet Vaka – İnceleme Dalında \'Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor\' başlıklı haberiyle; Haberturk.com, Demet Demirkır.

Sağlık Haberciliğinde 20.Yıl Onur Ödülü Sahipleri ise şu isimler oldu:

Arzu Kocabıçkıcı - Medikal Trend Dergisi

Ayşegül Aydoğan Atakan - Ailem.com

Coşkun Bel - Bizimsaglik.com

Dilek Süzen - Sağlığın Sesi Gazetesi

Esra Kazancıbaşı Öztekin - ATV Avrupa

Leyla Ataman – CNNTÜRK

Mesude Erşan - Hürriyet Gazetesi

Şule Öztürk - FOX TV

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye Gazetesi



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