-TÜRK BİLİMCİYE ABD'DEN DAVET BURSA (A.A) - 01.09.2010 - Koroner kalp rahatsızlığı risklerini azaltan, kanser risk faktörlerini indirgeyen, toplum sağlığına katkıları olan, hücre yenileyici antioksidanlarla ilgili araştırması başarılı bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu, ABD Silahlı Kuvvetleri ile Gıda ve İlaç İlaç Dairesi'nden ortak çalışma yapmak üzere özel davet aldı. ABD'de bu yıl araştırmalara katılan Tokuşoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Bursa'da, ODTÜ'den araştırmacılarla birlikte yüksek basınç teknolojisi ve antioksidanlar üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, pastörizasyon ve prezervasyon amaçlı olarak yüksek basınç teknolojisi (HHP) uyguladıkları sofralık siyah ve yeşil zeytinlerde küf, sitrinin ve mikotoksin sorununun giderildiğini belirlediklerini ifade eden Tokuşoğlu, söz konusu araştırmada, küf ve toksikant risklerinin giderildiği HHP koşullarında, sofralık zeytinlerin antioksidanı olan bileşiklerin düzeyinin yükseldiğini saptadıklarını anlattı. Piyasaya yüksek antioksidanlı ve mikrobiyal olarak da gıda güvenliğine uygun zeytin sunumunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Tokuşoğlu, zeytine acılık veren ''oleuropein fenolik antioksidanının'' düzeyinde aynı koşullarda belirgin azalmalar olduğunu tespit ettiklerini vurguladı. Doç. Dr. Tokuşoğlu, ODTÜ grubu ile gerçekleştirilen ve iki yıl süren araştırmalarının ABD'nin önemli gıda teknolojisi dergileri arasında yer alan ''Innovative Food Science and Emerging Technologies''de yayımlanmasının ardından bilim adamlarını dikkatini çektiğini ve övgüler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Bu yılın nisan ayında danışmanlığını yaptığım yüksek lisans öğrencimin tez konusu da olan yüksek basınç prosesi ile antioksidanların değişimi konusunda araştırmalar yapmak üzere, Washington State Üniversitesine davet edildim. Bir ay süreyle çalışmalar yaptık. İlgili araştırmacılar ve direktör grupla, Manisa üzüm posalarında, diğer ulusal çeşitlerimizde ve ABD'nin üzüm posalarında, Amerikan böğürtlen türlerinde araştırmaları tamamlayarak, basınçlanmış posadaki antioksidanların düzeylerini saptadık. Özellikle üzüm ve bağcılık teknolojisi yan ürünü olan posalardaki biyoaktif yararlı antioksidanların kazanımı son derece önemlidir. Zira, posanın gıda katkı maddesi olarak kullanımı son yıllarda alternatif fonksiyonel gıdalar, fırıncılık ürünleri ve süt ürünleri üretimine ivme kazandırmakta ve katma değer sağlamaktadır. Ayrıca, antioksidanların, ilave edildiği gıdalarda raf ömrünü artırıcı etkisi vardır.''