Türk bilim kadınına 8 Mart'ta ‘Üstün Liderlik' ödülü verildi

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)- Türk Toraks Derneği’nin kurucularından, Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Amerikan Kanser Derneği tarafından ‘Üstün Liderlik Ödülü’ne layık görüldü. Dağlı, 5 bin kişinin katılımıyla Cape Town’da gerçekleşen törenle ödülünü aldı.

Çalışmaları gerçekleştirirken tehditler aldığını, mahkemelere verildiğini ancak doğru bildiğini yapmaktan vazgeçmediğini söyleyen Dağlı, “Bana her zaman \'korkmuyor musun?\' diye soruyorlardı, bu kadar yıl içerisinde korku aklıma bile gelmedi” dedi.

Tütün karşıtı mücadelede bulunanlar için Nobel ödülüyle eş değer kabul edilen ödül, 3 yılda bir 3 dalda veriliyor. ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’, ‘Üstün Liderlik Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Ödülü’ kategorilerinde verilen ödülün ‘Üstün Liderlik Ödülü’nü Türk bilim kadını Prof. Dr. Elif Dağlı aldı.

“ÖDÜL ALMAK TESADÜFEN OLAN BİR ŞEY DEĞİL”

30 yılı aşkın süredir tütün mücadelesi için çalışan Prof. Dr. Dağlı, “Dünyada tütün mücadelesi için çalışan binlerce isimsiz kahraman var. Tütün mücadelesinde ödül almak tesadüfen olan bir şey değil. Birçok arkadaşımla birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir mücadelenin sonucudur, temsilen bana verilmiştir. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bir bilim kadının üstün liderlik unvanı alarak temsil ediyor olması, Türkiye’nin yurt dışında aydınlık bir kadın yüzünün bulunması çok gurur verici. Bunu yapabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi.

“HAKLILIĞIN GÜCÜ HER ŞEYDEN ÜSTÜN”

Uzun süredir tütün karşıtı mücadele vermeye devam Prof. Dr. Dağlı, çalışmalarını gerçekleştirirken güçlüklerle karşılaştığını ancak doğru bildiğini yapmanın her zaman çok önemli olduğuna değindi. Doğru bilgi insan hayatına faydalı hale getirilmezse ölü bilgidir diyen Dağlı, “ Tütün kontrolü zorlu bir yoldur. Tütün kontrolü mücadelesi büyük sigara firmalarına karşı yokuş yukarı, birçok zorlukla başa çıkarak gittiğiniz bir yoldur. Bu çalışmaları yaparken mahkemeye verildiğim oldu, hakkımda soruşturmalar açıldı, tehditler aldım ama doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmedim. Bana her zaman \'korkmuyor musun?’ diye soruyorlardı bunca yıl korku aklıma bile gelmedi. Haklılığın gücü her şeyden daha üstün. Eğer haklıysanız karşınızda kim olursa olsun daima daha kuvvetlisinizdir” ifadelerinde bulundu.

