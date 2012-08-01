Türk bilim insanları beyinle ilgili önemli bir teoriyi çürüttü

Bilkent Üniversitesi araştırmacıları, beynin sol lobunun vücudun sağ bölgesini, sağ lobunun da sol bölgesindeki olayları algıladığı yönündeki bilim teorilerinin her durum için geçerli olmadığını ortaya koydu.



Yapılan deneylerde, sağ tarafta gösterilen bir nesnenin beynin sol tarafında işlendiği yönündeki bilgilerin aksine, beynin her iki tarafında da işlem meydana geldiği ortaya çıktı.

Böylece beynin iki lobunun da vücudun her iki bölgesindeki olaylar için aynı anda çalıştığı gösterildi.

Deneylerde, beynin parlak ve mat cisimleri nasıl ayırt ettiği de ortaya çıkarıldı ve beynin bu özelliğini taklit eden bir bilgisayar yazılımı geliştirildi.

Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) yöneticisi ve Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Atalar, Psikoloji Bölümü Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Boyacı ve Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner başkanlığındaki ekiple beyin üzerindeki deneylerde bazı sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

Deneylerde bilim insanlarınca henüz ortaya konmamış bazı özellikler belirlediklerini bildiren Atalar, bunlardan bir kısmının da dünya genelinde kabul edilen bazı bilim teorilerinin gerçek olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.



Uluslararası bilim kamuoyundan büyük ilgi



Beynin nasıl çalıştığını bulmak için bilim insanlarının binlerce yıldır deneyler yaptığını dile getiren Atalar, kendi deneylerinden elde ettikleri bulguları şu sözlerle anlattı:

''Beynin nasıl gördüğünü, görüntüleri nasıl algıladığını anlamak için bazı deneyler yaptık. Dünyada bu konuda çok sayıda teori var. Bu deneylerde bazı temel teorilerin eksik olduğunu ortaya koyduk.

Bu teorilere göre, beynin iki tarafı bulunuyor. Beynin sağ tarafı, vücudumuzun sol tarafında meydana gelen olayları, sol tarafı ise sağ tarafındaki olayları algılıyor. Örneğin gözlerinizi diktiğiniz bir noktanın solunda bir şey gösterdiğinizde beynin sağ tarafında işleniyor. Ancak merkezimizde yapılan deneylerde sağ tarafta gösterilen bir nesnenin beynin hem sağ hem de sol tarafında işlendiği ortaya çıktı.''

Atalar, araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışındaki konferanslarda bilim dünyasına duyurulduğunu ve büyük ilgi çektiğini söyledi.

Merkezde sadece araştırmaya ayrılmış bir MR sistemi bulunduğunu, bu sistemin araştırmacılara açık olduğunu dile getiren Atalar, ''Bir arkadaşımız öğrencilerle birlikte bu problemle uğraştı. Daha evvel bilinen algıların yanlış olduğunu, bir taraftaki bir algılamanın beynin yalnızca bir tarafıyla yapılmadığını ortaya koydu'' dedi



Parlak ve mat ayrımı da yapıldı



Atalar, merkezde yürütülen bir başka beyin araştırmasında ise parlak cisimlerle mat cisimleri beynin nasıl ayırt ettiğini ortaya çıkardıklarını belirtti.

Çalışma sonuçlarının uluslararası bilim dergisi Pattern Recognition'da yayımlandığını duyuran Atalar, şöyle konuştu:

''Burada beynin bu iki durumu nasıl ayırt ettiğini ortaya koyduk. Parlak cisimle mat cisimleri aynen beynin algıladığı gibi ayırt eden bilgisayar programı geliştirdik. Bir bakıma beyni taklit eden bir bilgisayar programı oldu.

Bu yazılım, bir resmin parlak ya da mat olup olmadığını anlıyor. Esasında bu çok karmaşık bir algoritma. Belki bir fotoğraf makinesinde bir düğmeye bastığınız zaman yüz tanıyabiliyor. Piyasadaki tüm fotoğraf makinelerinde bu fikir var. Bu beynin yüzü nasıl algıladığının ortaya çıkışıyla yapılmış bir icat. Eğer bunun benzeri gibi parlak ya da mat bir cismin bulunması ve bunun genel kullanıma sunulması gerekiyorsa burada geliştirdiğimiz algoritma kullanılacaktır artık.''