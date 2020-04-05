Ankara Üniversitesi duyurdu: Sars-CoV-2 virüsü izole edildi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, Koronavirüs'e karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars-CoV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Enstitünün Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Bu daha başlangıç, kararlı ve azimliyiz" denildi.

Ankara Üniversitesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, Koronavirüs'e karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars-CoV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Yavaş mesajında, “İnşallah kısa zamanda insanlığa Ankara’dan bir müjde vermenizi bekliyoruz” dedi.