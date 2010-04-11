Türk bilim adamına büyük onur

Tıpta görüntüleme yöntemlerinin gelişmesine öncülük eden, fizik biliminin babalarından James Edward Zimmerman adına verilen ödüle Türk bilim adamı Prof. Dr. Nevzat Gençer layık görüldü.

İki yılda bir yapılan, bu yıl Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Biyomagnetizm Kongresinde ilk kez David Zimmerman Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

David Zimmerman Ödülü Komitesi, bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Uluslararası Tıp ve Biyoloji Mühendisliği Federasyonu'nca desteklenen ödül için ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Gençer'i uygun gördü.

Prof. Dr. Gençer, bir kaç ay önce ödül komitesinden aldığı telefonla büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi.

''Komiteden arayan yetkili, beni bu ödüle aday göstermeyi düşündüklerini belirterek öz geçmişimi istedi. Yetkili, bir süre önce tekrar arayarak ödülün bana verildiğini bildirdi. Hiçbir başvuru yapmadığım halde böyle bir ödüle layık görülmem beni çok mutlu etti. Çalışmalarımın böyle bir platformda tanınıyor olmasından gurur duydum.''

Çok sayıda ülkeden binlerce bilim adamının katıldığı kongrede ödülü aldıktan sonra çalışmalarını aktardığı 20 dakikalık bir konuşma yaptığını anlatan Gençer, konuşmasında dile getirdiği çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi.

''Üzerinde durduğum ilk konu, beynin elektriksel aktivitelerinin yarattığı potansiyel manyetik alanları ölçerek beyindeki aktarım yerinin ve şiddetinin bulunmasıydı. Bu yolla işitme, görme, dokunma gibi birtakım fonksiyonların milimetrik olarak nerede gerçekleştiği bilinebiliyor. Aynı yöntemle örneğin epilepsi hastalarının beynindeki sorunlu bölge milimetrik yöntemlerle hesaplanıp yakılırsa kişinin iyileşme şansı doğabilir. Ancak doğru modeli bulmak için çok fazla ölçüm yapılması gerekiyor. Çok iyi bir kafa modeli çıkarılıp beyindeki doğru yer tespit edilirse tedavide büyük gelişme yaşanır. Biz çalışmalarımızla bugüne kadarki en doğru kafa modelini çıkardık. 256 kanallı, beynin elektriksel kaynak görüntülemesi için bir cihaz geliştirdik.''



ZIMMERMAN KİMDİR?





Zimmerman, insan bedeninde akan elektrik akımının oluşturduğu biyomanyetik enerji denilen ve vücudu saran manyetik alan üzerinde çalışmalar yürüttü.

Colarado Tıp Fakültesi'nde ''SQUID'' (Super Canducting Quantum Interference Divice-Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı) denilen bir cihaz geliştirerek beyin, kalp ve daha bir çok organda, bedenin çeşitli bölgelerindeki biyomanyetik alanların ölçülmesine olanak sağlayan Zimmerman'ın çalışması, biyomanyetik alanlar okunarak bedenin nasıl çalıştığı konusunda ve hastalıkların teşhisinde büyük gelişmelere yol açtı.