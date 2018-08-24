Türk bayraklı motoryat, Yunan adası yakınında kayalıklara çarptı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - EGE\'de, Yunanistan\'ın Lipsi Adası yakınlarındaki Kappari kayalıklarına çarpan Türk bayraklı motoryat, yarıya kadar battı. Yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Aydın\'ın Didim ilçesi yakınlarından geçen çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan 14 metre uzunluğundaki ve Türk bayraklı \'Sunflower\' isimli motoryat, Lipsi Adasına 1 mil uzaklıktaki Kappari kayalıklarına çarptı. Yarıdan fazlası suya gömülen, kayalıkların üzerine oturan yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, adadaki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Leros Adası\'nda yayın yapılan \'www.lerosnews.gr\' adlı haber sitesinde ve Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın sitesinde yayımlanan haberde, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Kurtarılanların uyrukları ve kimlikleri ile ilgili ise bilgi verilmedi.

FOTOĞRAFLI