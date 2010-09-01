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TÜRK BAYRAKLI ''MEDY'' İSİMLİ GEMİ BATTI ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 20:16

-TÜRK BAYRAKLI ''MEDY'' İSİMLİ GEMİ BATTI ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Türk bayraklı ''MEDY'' isimli gemi, Romanya'nın Köstence Limanı'nda yükünün yan yatması nedeniyle battı.  Denizcilik Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Köstence Limanı'nda demir mevkisinde bekleyen Türk Bayraklı ''MEDY'' isimli 6500 detveytlik gemi, hava muhalefeti nedeniyle içindeki hurda yükün kayması sonucu saat 13.30 sularında battı.  Köstence Limanı'nın 6 mil güneydoğusunda tamamen batan geminin 17 Türk personeli, limandan kalkan bir römorkör vasıtası ile tahliye edildi.

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